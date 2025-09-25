Globo inaugura calçada da fama com 15 ícones da televisão

Na próxima quinta-feira, dia 2 de outubro, os Estúdios Globo, situados em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, vão dar um passo importante na celebração de sua história. Será inaugurada a Calçada da Fama, um espaço dedicado a homenagear artistas e profissionais que deixaram sua marca na televisão brasileira ao longo dos últimos 30 anos.

A cerimônia de abertura contará com a presença de muitos dos homenageados, e será conduzida por Amauri Soares, que é o diretor executivo da emissora. Entre os artistas que terão suas estrelas fixadas na nova Calçada da Fama estão grandes nomes do cenário nacional, como Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Antônio Pitanga, Lima Duarte e Walcyr Carrasco. A lista também inclui personalidades como Renato Aragão, Neusa Borges, Dennis Carvalho, Laura Cardoso, Betty Faria, Ary Fontoura, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho, Nathália Timberg e Serginho Groisman.

Esses homenageados representam uma ampla gama de talentos que marcaram a história da teledramaturgia, do humor e do jornalismo no Brasil. Suas carreiras se estendem por várias décadas, refletindo a riqueza e a diversidade da produção cultural do país.

Essa ideia de uma Calçada da Fama já havia sido explorada anteriormente, quando o programa “Vídeo Show”, que foi ao ar entre 1983 e 2019, tentou criar um espaço semelhante. Na época, celebridades registravam moldes de suas mãos e assinaturas em blocos de cimento dentro do chamado Projac, que é o antigo nome dos Estúdios Globo. No entanto, esse projeto acabou sendo interrompido em janeiro de 2019, com o fim do programa.

Agora, a nova Calçada da Fama se estabelece como uma homenagem permanente, um marco que visa preservar a memória e a história da televisão brasileira.