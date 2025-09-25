Duda Santos protagoniza A nobreza do amor, novela da Globo

A Globo anunciou que a próxima novela das seis se chamará “A Nobreza do Amor”, com Duda Santos como protagonista. A atriz, conhecida por seus papéis em “Garota do Momento” e “Renascer”, vai interpretar uma princesa que foge de um reino africano para recomeçar sua vida no Brasil.

A trama começará em um reino fictício na África, que enfrenta uma crise política. A rainha, ao ser deposta, foge com a filha para o interior do Nordeste do Brasil, onde encontram abrigo. No novo lar, a jovem princesa se apaixona por um trabalhador rural, o que desencadeia um romance repleto de desafios sociais e culturais.

O elenco contará com nomes de peso, como Lázaro Ramos, que fará seu primeiro papel de vilão em uma novela da Globo. O personagem dele estará envolvido em uma luta pelo poder, o que gerará os principais conflitos da história.

A novela tem previsão de estreia para março de 2026 e deve substituir “Êta Mundo Melhor!”. Com um total de 185 capítulos, a produção promete misturar melodrama, fábula e críticas sociais. Os autores buscarão abordar temas como racismo, desigualdade e a identidade cultural afro-brasileira, o que reafirma a importância da faixa das seis na exibição de histórias com forte impacto cultural.

Esteticamente, a novela será inspirada na literatura de cordel nordestina e em narrativas afro-diaspóricas. Embora busque resgatar elementos de “Cordel Encantado”, terá a diferença crucial de colocar protagonistas negros no centro da narrativa.

Nos bastidores, a direção artística estará a cargo de Gustavo Fernández, que já trabalhou com Duda em “Renascer”. A direção geral será de Pedro Peregrino, com uma equipe colaborativa integrada por nomes como Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais, que participarão do desenvolvimento dos capítulos.