Banda volta a Curitiba em ponto tradicional do rock

Curitiba Recebe o Retorno da Banda Stereo33 em Show Especial

A banda curitibana Stereo33 fará um show de reencontro no dia 25 de outubro, no bar Changes, que será inaugurado no mesmo local onde funcionava o Empório São Francisco, um ponto icônico do rock na cidade. Este espaço, que ficou famoso por suas apresentações ao vivo, reabre suas portas para continuar a tradição musical que marcou por duas décadas.

A apresentação da Stereo33 é especialmente significativa, pois homenageia o ex-baixista Felipe Maciel, conhecido como Kojake, que faleceu tragicamente em janeiro de 2017. Sua morte levou a banda a interromper suas atividades naquele ano. Alvaro Júnior, baterista do grupo, relembra que, na época, "não fazia o menor sentido continuar".

Formada em 2004, a Stereo33 se tornou parte essencial da cena musical curitibana, realizando shows toda sexta-feira no Empório São Francisco durante 12 anos consecutivos. Durante esse período, a banda lançou o álbum autoral "Hora Zero" e também gravou EPs, além de abrir shows para artistas renomados como O Rappa e Pouca Vogal. A banda sempre buscou promover novos talentos com o projeto "Stereo33 Apresenta", que trouxe grupos de várias partes do Brasil para se apresentar em Curitiba.

Para o show de retorno, a formação contará com Thiago Filla (guitarra e voz), Zé Travagin (voz), Alvaro Júnior (bateria) e Fabrício "Bééh" Franco (guitarra). O novo baixista será Eduardo Fanaya, que é um amigo próximo da banda e participará de algumas apresentações especiais.

Zé Travagin expressou sua emoção ao falar do reencontro: "Recebemos vários convites para voltar, mas não consegui reunir a banda antes. Agora, vamos prestar a devida homenagem aos amigos e fãs que o Kojake conquistou, no mesmo lugar que marcou nossa história".

O show acontece 15 dias após a inauguração do Changes, que promete honrar a memória do antigo Empório São Francisco como um espaço de destaque para o rock em Curitiba.

Detalhes do Evento