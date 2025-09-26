Dicas da semana são apresentadas na coluna RC nesta sexta

Nova Coleção da Vibe Clothing e Suplemento Omega Brain da Eficácia Brasil

A Vibe Clothing lançou sua nova coleção de verão, trazendo uma linha de roupas femininas que se destacou no mercado por sua elegância e estilo. Parte do grupo Le Lis Blanc, a marca é conhecida por oferecer peças que combinam um lifestyle sofisticado e versátil, seguindo as últimas tendências e marcando a memória afetiva de muitas brasileiras ao longo dos anos.

A nova coleção já está disponível para apreciação nas lojas. Os clientes são convidados a visitarem o local para conhecerem cada detalhe das novas peças, que prometem agradar a todos os gostos.

Onde encontrar

A nova coleção pode ser encontrada no Piso S do Palladium Shopping, especificamente na loja Torres Cezzane.

Dica de Bem-Estar: Suplemento Omega Brain da Eficácia Brasil

A Eficácia Brasil traz uma opção inovadora para quem busca melhorar o desempenho mental: o suplemento Omega Brain. Este produto é formulado para oferecer suporte à saúde cognitiva, utilizando uma combinação de ingredientes reconhecidos.

Entre os componentes do Omega Brain, estão o DHA e EPA, que são ácidos graxos ômega-3 conhecidos por beneficiarem a saúde do cérebro. Além disso, a fórmula inclui fosfatidilserina, cafeína natural e extrato de gengibre tailandês. Juntos, esses ingredientes visam favorecer a memória, a concentração e o foco, aumentando a disposição mental ao longo do dia.

Os interessados em melhorar a cognição e o bem-estar mental são convidados a conhecer o Omega Brain nas lojas da Eficácia Brasil.

Onde encontrar

O suplemento Omega Brain está disponível na Eficácia Brasil, localizada na Rua Dr. Francisco Burzio, 687.

Com essas novidades, tanto a Vibe Clothing quanto a Eficácia Brasil buscam oferecer produtos de qualidade e que atendam às necessidades do público.