Veículos disponíveis a partir de R$ 9 mil até 8 de outubro

Até 8 de outubro, a Prefeitura de Campo Grande realiza um leilão online com 266 lotes que incluem veículos, máquinas, utilitários e sucatas. O objetivo desse leilão é arrecadar cerca de R$ 1,65 milhão.

Os itens disponíveis vão desde ônibus, caminhões, tratores e vans até equipamentos hospitalares e móveis escolares que não estão mais em uso. Entre os destaques, está um caminhão Ford, modelo 2012/2013, com lance inicial de R$ 43,5 mil, e uma pá carregadeira Case do ano 2006, começando em R$ 44,2 mil. Também há opções mais acessíveis, como um Fiat Doblò 2014/2014, a partir de R$ 9,4 mil, e um caminhão Volkswagen 23.310 do ano 2003/2004, com lance inicial de R$ 28,1 mil.

O leilão oferece, ainda, uma SUV Pajero de 2012 a partir de R$ 19,6 mil e um micro-ônibus do mesmo ano, com lance inicial de R$ 40,1 mil. Motocicletas estão disponíveis a partir de R$ 50. Além dos veículos, 56 lotes de equipamentos hospitalares, ar-condicionados, móveis para escolas e unidades de saúde também estão à disposição, com valores entre R$ 50 e R$ 500.

A maioria dos itens está armazenada no almoxarifado central da Prefeitura, mas alguns podem ser vistoriados nas orgãnizações responsáveis por cada bem. Para participar do leilão, tanto pessoas físicas quanto jurídicas devem se cadastrar no portal do leiloeiro e enviar seus lances online. É importante que os compradores preparem a retirada dos bens e ajustem eventuais pendências junto ao Detran, como a transferência e a baixa no registro patrimonial.

Para facilitar a participação, a Prefeitura promove visitas para avaliação dos lotes até um dia antes do término do leilão. As visitas podem ser feitas das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, permitindo que os interessados conheçam as condições dos bens antes de fazerem uma oferta.

Essa iniciativa visa não apenas reduzir o estoque de itens que não estão mais em uso, mas também aumentar a arrecadação municipal, possibilitando a aplicação desses recursos em outras áreas da cidade. Para mais informações e conferir a lista completa de itens, os interessados devem acessar o portal da casa de leilões.