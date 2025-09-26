“Altas Horas” realiza tributo especial ao longo do programa

Neste sábado, dia 27, o programa “Altas Horas” fará uma homenagem especial à memória de Marília Mendonça, uma das maiores figuras da música sertaneja brasileira. Comemorando quatro anos desde sua morte em um trágico acidente aéreo em Minas Gerais, o programa trará uma seleção de momentos marcantes da artista no palco de Serginho Groisman. A produção revisitará trechos que foram exibidos originalmente em novembro de 2021, logo após o falecimento da cantora.

Marília Mendonça participou do “Altas Horas” pela primeira vez em novembro de 2017, acumulando diversas participações memoráveis ao longo dos anos. Um dos momentos mais emblemáticos aconteceu em abril de 2018, quando subiu ao palco ao lado de Maiara e Maraísa para apresentar o projeto “As Patroas”. Nessa ocasião, a artista enfatizou a importância do protagonismo feminino no sertanejo, destacando as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na música.

Em suas entrevistas, Marília frequentemente partilhava como suas experiências pessoais serviram de inspiração para suas letras, permitindo que muitos fãs se identificassem com suas canções.

Durante o tributo, os espectadores poderão ouvir algumas das músicas que consagraram Marília como a “rainha da sofrência”, incluindo sucessos como “Infiel,” “Eu Sei de Cor,” “De Quem é a Culpa?,” “Ciumeira,” e “Supera.”

O programa também contará com registros das várias fases da carreira de Marília, como sua aparência em 2019, quando estava grávida de seu filho Léo; sua entrevista realizada remotamente em 2020, durante a pandemia; e sua última apresentação no “Altas Horas,” em fevereiro de 2021.

O especial será exibido logo após a “Faixa Combate”, que mostrará as lutas finais da segunda edição do “Spaten Fight Night”. Serginho Groisman continuará no comando do programa, que é dirigido por ele e Adriano Ricco.