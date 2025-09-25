Três Gracas traz romance LGBTQIA+ ao núcleo policial

A próxima novela das nove da Globo, “Três Graças”, promete um dos enredos mais esperados da temporada: o romance entre Juquinha, uma jovem estagiária de polícia, e Lorena Feretti, filha de uma das famílias mais poderosas da trama. A relação entre as duas deve começar a se desenvolver após dois meses de exibição, permitindo que o público conheça os desafios e a trajetória de cada personagem.

### Juquinha: um alívio cômico no núcleo policial

Na história, Juquinha, interpretada por Gabriela Medvedovski, se destaca por sua irreverência e leveza. Ambiciosa, ela sonha em se tornar uma policial respeitada, mas enfrenta as situações do dia a dia com sinceridade e humor, especialmente ao lado do chefe Paulinho. Apesar das críticas, Paulinho é visto por Juquinha como um mentor e confidente. Além disso, ela desempenha um papel importante ao incentivar o romance entre Paulinho e Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte. Sua presença traz um equilíbrio entre ação, drama e leveza ao enredo.

### Lorena e os desafios do sobrenome Feretti

Por outro lado, Lorena, vivida por Alanis Guillen, carrega o peso do sobrenome Feretti, ligado a uma das famílias mais influentes e temidas da história. Dividida entre o amor e os interesses familiares, Lorena enfrenta o olhar rigoroso do patriarca, interpretado por Murilo Benício. O pai vê a amizade da filha com uma investigadora como uma ameaça aos negócios ilegais da família. Esse conflito deve gerar momentos de grande tensão na trama.

O romance entre Juquinha e Lorena não será apenas uma história de amor; ele também trará à tona conflitos complexos. O relacionamento será testado pelas pressões externas, especialmente pela força da família Feretti, que tentará afastá-las a todo custo. Essa luta entre o amor e o poder deve se tornar uma das principais linhas narrativas da novela.

### A tradição do autor Aguinaldo Silva

O autor Aguinaldo Silva tem uma longa trajetória no tratamento de personagens LGBTQIA+, sempre buscando respeitar e desenvolver essas histórias com profundidade. Um exemplo foi a novela “Senhora do Destino”, em 2004, que apresentou o romance entre Jenifer e Eleonora, um dos mais memoráveis da teledramaturgia brasileira.

Assim como nessa obra, a expectativa é que “Três Graças” consiga trazer representatividade e, ao mesmo tempo, atraia o público com sua trama envolvente, incorporando a diversidade de forma natural no melodrama característico de seu autor.