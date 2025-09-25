SBT planeja programa feminino com Dani Brandi e Leonor Corrêa

O SBT está reformulando sua programação de jornalismo e variedades e planeja mudanças significativas para o noticiário policial “Aqui Agora”. Após ter sido relançado em 2024, o programa deve deixar de ser diário e passar a ser exibido uma vez por semana, aos sábados, entre 16h e 20h.

Ainda segundo informações de fontes da emissora, Daniele Brandi, que atualmente apresenta o “Aqui Agora”, deve deixar o núcleo de jornalismo. Ela será transferida para um novo programa voltado para o público feminino, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento e será dirigido por Leonor Corrêa. A ideia é que esse programa ocupe o horário que é atualmente destinado ao “Primeiro Impacto”, reforçando a intenção do SBT de aumentar a presença de conteúdo voltado para mulheres.

No que diz respeito ao “Aqui Agora”, Geraldo Luís continuará como o único apresentador do programa na nova versão semanal. Essa decisão visa proporcionar uma identidade mais forte ao telejornal, que já enfrentou desafios para se estabelecer na audiência desde seu retorno.

Além disso, com a mudança no formato do “Aqui Agora”, o SBT está em busca de novas propostas para preencher o horário antes ocupado pelo noticiário diário. Um novo telejornal está em desenvolvimento e um piloto está programado para ser gravado nas próximas semanas, com o objetivo de melhorar a interação com o público e aumentar a audiência.

O “Aqui Agora” foi reestreado em agosto de 2024 como parte das celebrações de 44 anos do SBT, substituindo o “Tá na Hora”. Entretanto, o programa não conseguiu alcançar melhorias significativas em seus índices de audiência, permanecendo, em sua maior parte, na quarta posição na Grande São Paulo.