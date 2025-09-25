Álvaro, Priscilla Alcântara e Simaria podem estar no BBB 26

A preparação para o "Big Brother Brasil 26" já começou na TV Globo, com a estreia marcada para o dia 12 de janeiro de 2026. A produção está trabalhando principalmente em duas áreas: a seleção de participantes anônimos para o grupo chamado Pipoca e a busca por celebridades para o grupo Camarote.

Um dos primeiros nomes mencionados como possível participante foi a atriz Mel Maia. No entanto, ela disse que preferirá assistir ao programa de casa e não irá participar.

Entre os outros nomes cogitados estão:

Pedro Neschling : Ator de 43 anos e filho da renomada Lucélia Santos, Pedro tem se destacado por sua atuação em temas relacionados à deficiência auditiva, especialmente após usar um aparelho auditivo em sua mais recente atuação na novela "Renascer". Sua participação poderia trazer uma representação nova ao programa.

Priscilla Alcântara : A cantora de 29 anos, que deixou o sobrenome Alcântara na carreira musical, chamou a atenção no festival "The Town", recebendo muitos elogios por sua performance em um show pop. Ela é uma ex-apresentadora do programa "Bom Dia & Cia".

Álvaro : Um influenciador digital de 26 anos com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram. Conhecido pelo seu humor, Álvaro também se destacou no "Dança dos Famosos" e possui uma forte presença nas redes sociais.

Simaria Mendes: A ex-integrante da dupla Simone e Simaria é outro nome que está sendo considerado pela produção.

No que diz respeito ao grupo Pipoca, as inscrições estão elevadas, com cerca de 100 mil pessoas já se candidataram para participar do programa. O processo de seleção já passou por várias capitais, como Curitiba, Porto Alegre, Recife e Salvador. As próximas paradas incluem Manaus, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. A previsão é que a seleção seja concluída até o início de outubro, momento em que os pré-selecionados competirão para garantir suas vagas.

Tadeu Schmidt, que apresenta o reality desde 2022, continua à frente do programa nesta nova edição. Recentemente, ele compartilhou que realizou um implante capilar, o que gerou surpresa e comentários nas redes sociais, especialmente sobre sua preparação para a mais longa temporada que o programa já teve.