Professora é morta com mais de 30 facadas em Sarandi

Homem é preso após assassinato de professora na presença do filho

Na noite de quarta-feira, 24 de setembro, Fabiane Osmundo de Souza Campana, de 41 anos, foi morta em sua casa, localizada na Rua Euclides da Cunha, no Jardim Panorama, em Sarandi. O principal suspeito do crime é o ex-marido, Robson Aparecido Campana, de 43 anos. Ele foi preso logo após o assassinato.

A polícia informou que Robson entrou na residência de Fabiane armado com duas facas e desferiu mais de 30 golpes contra ela. O filho do casal, que tem apenas 5 anos, estava presente e presenciou a cena. Fabiane tinha outro filho de um relacionamento anterior.

O casal havia se separado e, recentemente, Fabiane pediu uma medida protetiva contra Robson. Em um incidente anterior, ocorrido em 30 de julho, ele teria danificado a residência dela ao colidir um carro contra o imóvel. Na ocasião, Robson foi preso por ameaças e danos, mas acabou liberado pela Justiça, com a restrição de não se aproximar da ex-esposa.

Apesar da ordem judicial, Robson continuou a desrespeitar a medida. Vizinhos relataram que ele foi visto várias vezes próximo à casa de Fabiane, inclusive de motocicleta. Em um dos atendimentos, a Guarda Municipal foi chamada, mas não conseguiu encontrar o homem.

Após o crime, Robson fugiu de motocicleta em direção à Avenida Morangueira, mas acabou se acidentando. Ele abandonou a moto e a faca e fugiu a pé. Populares reconheceram o homem nas proximidades da casa de Fabiane e avisaram a Polícia Militar.

As equipes do 4º e do 32º Batalhões cercaram a área e encontraram Robson escondido na casa de um parente. Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de Sarandi, onde confessou o crime durante uma entrevista à imprensa.

O corpo de Fabiane foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá, após a realização dos procedimentos pela Polícia Científica. A investigação segue em andamento.

Fabiane era professora em Marialva e era muito apreciada na comunidade escolar, reconhecida por sua dedicação ao ensino e aos alunos.