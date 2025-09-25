Previsão do tempo em Umuarama para sexta-feira, 26 de setembro

Nesta sexta-feira, 26 de setembro, Umuarama vai ter um dia ensolarado, ideal para quem quer aproveitar atividades ao ar livre. O tempo será favorável, com temperaturas variando entre 14,1°C pela manhã e alcançando até 27°C à tarde. A umidade relativa do ar deverá ficar em torno de 58%, contribuindo para uma sensação agradável durante o dia. Além disso, a visibilidade é excelente, com alcance médio de 10 km, e não há previsão de chuva ou neve.

O vento estará soprando de forma moderada, com velocidade máxima estimada em 27,7 km/h, o que pode proporcionar um alívio em relação ao calor das horas mais quentes. Devido à grande diferença de temperatura entre a manhã e a tarde, é importante escolher roupas adequadas para se manter confortável. O índice de radiação ultravioleta (UV) estará baixo, com uma média de 2,5, permitindo que os moradores se expõem ao sol de forma segura durante a maior parte do dia.

Em relação aos aspectos astronômicos, o sol nasce às 6h18 e se põe às 18h31, garantindo um dia longo e ensolarado. A lua crescente ficará visível a partir das 8h53, com 15% de iluminação, o que trará mais luminosidade à noite. Essas condições astronômicas reforçam a previsão de um dia claro e estável para os umuaramenses.

Para o fim de semana, no sábado, 27, a temperatura máxima deve subir para 31,1°C, enquanto a mínima ficará em torno de 15,4°C. O dia também será ensolarado, com uma umidade média de 50% e vento ligeiramente mais forte, chegando a 33,5 km/h. Por isso, é importante redobrar os cuidados com a hidratação e a proteção solar, já que as condições continuarão favoráveis para atividades ao ar livre. A visibilidade se mantém ótima, sem a expectativa de chuvas ou tempestades.

As previsões para o fim de semana no Paraná indicam dias quentes e secos, característicos da estação, perfeitos para aproveitar a natureza e eventos ao ar livre. Fique atento a atualizações diárias para se preparar para qualquer variação climática.