Lula se reúne com Zelensky e defende solução pacífica para guerra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta quarta-feira (24) com o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, em Nova York, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O encontro foi solicitado pelo líder ucraniano.

Durante a reunião, Lula destacou que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que já dura mais de três anos, não pode ser resolvido apenas por meio de ações militares. O presidente brasileiro enfatizou a necessidade de dialogar e sugeriu um maior envolvimento da ONU na busca por uma solução negociada para a crise. Ele mencionou que o primeiro passo em direção à paz deve ser a implementação de regras para um cessar-fogo.

Zelensky expressou agradecimento aos esforços de Lula para encontrar alternativas que promovam a paz. O presidente ucraniano mencionou a iniciativa de criar um Grupo de Amigos da Paz, liderado pelo Brasil e China, como um exemplo de colaboração em busca de um entendimento.

Após a reunião, Zelensky enfatizou a importância do apoio do Brasil em favor do cessar-fogo e da paz para a Ucrânia. Ele também destacou que ambos os líderes discutiram a possibilidade de futuras conversas sobre comércio e assuntos econômicos.

Ao final do encontro, Zelensky disse que Lula se comprometeu a fazer o possível para aproximar a paz da Ucrânia, o que ele considerou uma posição clara e importante.