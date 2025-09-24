Sorteio de Carlinhos Maia: mulher fatura R$ 1,1 milhão

Uma moradora de Campo Grande, identificada como Dani e residente no bairro Guanandi, ganhou R$ 1,1 milhão em um sorteio de capitalização. Para participar, ela comprou quatro títulos por R$ 2,99 cada, em uma promoção promovida pela Aplicap Capitalização, em parceria com o influenciador Carlinhos Maia. O sorteio, que foi realizado em conjunto com a Loteria Federal, foi transmitido ao vivo pelo humorista.

O contato que mudou a rotina da mãe de três filhos aconteceu na noite de quarta-feira, 17 de setembro. Dani estava assistindo aos stories de Carlinhos Maia quando recebeu a ligação da produção. Ela inicialmente recusou a primeira chamada, mas atendeu à segunda, reconhecendo que era um novo contato relacionado ao sorteio. Ao perceber que era a sua vez, ficou emocionada e surpresa.

Dani pretende usar o prêmio para trazer melhorias para a sua família. Ela planeja trocar de carro e comprar uma casa, além de investir em um negócio que envolve seus parentes. Apesar da felicidade pela nova realidade financeira, Dani se mantém cautelosa e deseja utilizar o dinheiro de maneira responsável, pensando no futuro.

“É um dinheiro que vai me ajudar muito, mas é importante trabalhar bem com ele. Não quero ser milionária de uma hora para outra, e sim fazer planos a longo prazo”, afirmou.

A moradora também compartilhou suas preocupações com a segurança, especialmente em relação à proteção de seus filhos e da família. “É normal ter alguns medos, pois já ouvi histórias sobre golpes. Mas, por enquanto, todos estão celebrando e ninguém pediu nada”, disse.

Como fã de Carlinhos Maia, Dani aguarda ansiosamente a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no evento “Rancho do Maia”, que ocorrerá em dezembro. “Vai ser uma emoção muito grande”, concluiu.

A vitória de Dani destaca o potencial transformador de um prêmio, que não só modifica a rotina de uma pessoa, mas também abre portas para novas oportunidades e esperanças para o futuro da sua família.