Piraí do Sul terá 100% de iluminação LED com aporte de R$ 2,2 mi

O vice-prefeito de Piraí do Sul, Wagner Zadra, assinou um convênio no valor de R$ 2,2 milhões com o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva. A assinatura ocorreu na presença do deputado estadual Moacyr Fadel, que é também o 3º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. O recurso será utilizado para a substituição da iluminação pública no município.

O deputado Fadel destacou a importância do investimento, afirmando que a nova iluminação trará economia para os cofres públicos e aumentará a segurança nas ruas, proporcionando mais tranquilidade aos moradores. Ele enfatizou a relevância da destinação desse recurso para o desenvolvimento da cidade.

Durante a assinatura do convênio, Wagner Zadra expressou sua gratidão pelo apoio recebido do governo estadual. Ele ressaltou que a mudança na iluminação pública não apenas embelezará Piraí do Sul, mas também ajudará a reduzir custos com energia.

Esse investimento foi anunciado na terça-feira, quando o governo do estado liberou mais de R$ 65 milhões em recursos para 27 municípios do Paraná. Esses recursos são destinados a obras de infraestrutura, como pavimentação, iluminação pública e aquisição de equipamentos.

O secretário Guto Silva afirmou que a ação faz parte de uma estratégia do governo para descentralizar os investimentos e atender as necessidades históricas dos municípios. Ele destacou que esses projetos são fundamentais para promover cidadania e qualidade de vida nas diversas regiões do estado, mencionando que o programa inclui iniciativas como “Asfalto Novo, Vida Nova”.

Com essas medidas, o governo busca transformar a realidade de muitos municípios, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da população paranaense.