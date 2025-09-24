“A Fazenda 17” alcança liderança em São Paulo com recorde

Na terça-feira, 23 de setembro, o reality show “A Fazenda 17” alcançou um marco importante. O programa, exibido pela Record, registrou seu melhor desempenho desde a estreia, beneficiado pela permanência dos participantes infiltrados, Carol Lekker e Matheus Martins, e pela realização de sua primeira formação da Roça. Durante a exibição, o programa chegou a liderar as audiências em São Paulo por 8 minutos, de acordo com dados de medição de audiência.

Transmitido das 22h30 à 00h17, o programa, apresentado por Adriane Galisteu, obteve uma média de 6,7 pontos, atingindo um pico de 7,4. A participação do público foi de 14,7% no mercado paulistano. O SBT, que mostrava uma partida de futebol no mesmo horário, ocupou a terceira posição com 5,4 pontos. Vale ressaltar que, durante parte do confronto, “A Fazenda 17” superou também a audiência da Globo, que estava exibindo o “Jornal da Globo”.

A noite também ficou marcada pela primeira formação da berlinda, quando os participantes Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily foram indicados para enfrentar a votação do público.

No dia seguinte, 24 de setembro, os quatro competidores enfrentam a segunda Prova do Fazendeiro, que pode garantir a um deles o chapéu e a possibilidade de escapar da eliminação. Aqueles que não conseguirem vencer a prova estarão sujeitos ao voto popular na quinta-feira, 25 de setembro, quando será decidido quem deixará o programa.

“A Fazenda 17” é produzida pela Teleimage e dirigida por Fernando Viudez, com supervisão de Rodrigo Carelli, que faz parte da equipe responsável pelos realities da Record. O programa é exibido diariamente às 22h30.