Zezé Di Camargo e Luciano se apresentam na ExpoFazenda

Curitiba: Zezé Di Camargo e Luciano abrem a ExpoFazenda 2025

Na noite de quarta-feira, 24 de setembro, a famosa dupla Zezé Di Camargo e Luciano se apresenta no palco da ExpoFazenda, que acontece no Centro Multieventos, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Eles irão cantar seus grandes sucessos, incluindo "É o Amor" e "Meu Coração Mandou". O evento contará com a apresentação de abertura da banda Missionário Shalom.

A ExpoFazenda é um dos eventos mais aguardados do ano, reunindo música, lazer e cultura. Neste ano, o evento oferece uma programação variada, com shows de artistas renomados, apresentações infantis e um tradicional rodeio, que será conduzido por Marco Brasil Filho. A primeira noite do evento será encerrada com o show de Zezé Di Camargo e Luciano.

A ExpoFazenda 2025 promete trazer diversas atrações, incluindo um parque de diversões, uma exposição de animais, opções gastronômicas e competições típicas. Considerado um dos maiores encontros agroindustriais do Paraná, o evento espera atrair um grande público entre os dias 24 e 28 de setembro.

Programação da ExpoFazenda 2025

Os destaques musicais deste ano incluem cantores e duplas populares, como Turma do Pagode, Luan Pereira, Ícaro & Gilmar, Diego & Victor Hugo, Edson & Hudson, e o grande encerramento com Zé Neto & Cristiano. A programação também inclui apresentações de Isadora Pompeu, Jiraya Uai e Missionário Shalom. Os horários dos shows serão anunciados nas redes sociais do evento.

Datas e atrações por dia:

24 de setembro (quarta-feira): Missionário Shalom Turma do Pagode Zezé Di Camargo e Luciano

25 de setembro (quinta-feira): Atrações regionais Turma do Pagode

26 de setembro (sexta-feira): Atrações regionais Isadora Pompeu Luan Pereira Ícaro & Gilmar Rodeio

27 de setembro (sábado): Atrações regionais Diego & Victor Hugo Edson & Hudson Atrações infantis Rodeio



Serviço da ExpoFazenda 2025

Quando: de 24 a 28 de setembro (quarta a domingo)

de 24 a 28 de setembro (quarta a domingo) Local: Centro Multieventos — Av. Brasil, Eucaliptos, Fazenda Rio Grande

Centro Multieventos — Av. Brasil, Eucaliptos, Fazenda Rio Grande Classificação indicativa: Livre

Livre Ingressos: Gratuitos, disponíveis para retirada no aplicativo da Prefeitura da cidade.

A ExpoFazenda 2025 promete ser uma experiência divertida e enriquecedora para todos os participantes, com atrações para toda a família.