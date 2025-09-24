Notícias

Zezé Di Camargo e Luciano se apresentam na ExpoFazenda

Autor Diogo Sobral
Cantores que se apresentarão.
ExpoFazenda terá programação até domingo (28) (Foto: reprodução/ redes sociais)

Curitiba: Zezé Di Camargo e Luciano abrem a ExpoFazenda 2025

Na noite de quarta-feira, 24 de setembro, a famosa dupla Zezé Di Camargo e Luciano se apresenta no palco da ExpoFazenda, que acontece no Centro Multieventos, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Eles irão cantar seus grandes sucessos, incluindo "É o Amor" e "Meu Coração Mandou". O evento contará com a apresentação de abertura da banda Missionário Shalom.

A ExpoFazenda é um dos eventos mais aguardados do ano, reunindo música, lazer e cultura. Neste ano, o evento oferece uma programação variada, com shows de artistas renomados, apresentações infantis e um tradicional rodeio, que será conduzido por Marco Brasil Filho. A primeira noite do evento será encerrada com o show de Zezé Di Camargo e Luciano.

A ExpoFazenda 2025 promete trazer diversas atrações, incluindo um parque de diversões, uma exposição de animais, opções gastronômicas e competições típicas. Considerado um dos maiores encontros agroindustriais do Paraná, o evento espera atrair um grande público entre os dias 24 e 28 de setembro.

Programação da ExpoFazenda 2025

Os destaques musicais deste ano incluem cantores e duplas populares, como Turma do Pagode, Luan Pereira, Ícaro & Gilmar, Diego & Victor Hugo, Edson & Hudson, e o grande encerramento com Zé Neto & Cristiano. A programação também inclui apresentações de Isadora Pompeu, Jiraya Uai e Missionário Shalom. Os horários dos shows serão anunciados nas redes sociais do evento.

Datas e atrações por dia:

  • 24 de setembro (quarta-feira):

    • Missionário Shalom
    • Turma do Pagode
    • Zezé Di Camargo e Luciano

  • 25 de setembro (quinta-feira):

    • Atrações regionais
    • Turma do Pagode

  • 26 de setembro (sexta-feira):

    • Atrações regionais
    • Isadora Pompeu
    • Luan Pereira
    • Ícaro & Gilmar
    • Rodeio
  • 27 de setembro (sábado):
    • Atrações regionais
    • Diego & Victor Hugo
    • Edson & Hudson
    • Atrações infantis
    • Rodeio

Serviço da ExpoFazenda 2025

  • Quando: de 24 a 28 de setembro (quarta a domingo)
  • Local: Centro Multieventos — Av. Brasil, Eucaliptos, Fazenda Rio Grande
  • Classificação indicativa: Livre
  • Ingressos: Gratuitos, disponíveis para retirada no aplicativo da Prefeitura da cidade.

A ExpoFazenda 2025 promete ser uma experiência divertida e enriquecedora para todos os participantes, com atrações para toda a família.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor