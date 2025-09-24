Zezé Di Camargo e Luciano se apresentam na ExpoFazenda

Curitiba: Zezé Di Camargo e Luciano abrem a ExpoFazenda 2025
Na noite de quarta-feira, 24 de setembro, a famosa dupla Zezé Di Camargo e Luciano se apresenta no palco da ExpoFazenda, que acontece no Centro Multieventos, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Eles irão cantar seus grandes sucessos, incluindo "É o Amor" e "Meu Coração Mandou". O evento contará com a apresentação de abertura da banda Missionário Shalom.
A ExpoFazenda é um dos eventos mais aguardados do ano, reunindo música, lazer e cultura. Neste ano, o evento oferece uma programação variada, com shows de artistas renomados, apresentações infantis e um tradicional rodeio, que será conduzido por Marco Brasil Filho. A primeira noite do evento será encerrada com o show de Zezé Di Camargo e Luciano.
A ExpoFazenda 2025 promete trazer diversas atrações, incluindo um parque de diversões, uma exposição de animais, opções gastronômicas e competições típicas. Considerado um dos maiores encontros agroindustriais do Paraná, o evento espera atrair um grande público entre os dias 24 e 28 de setembro.
Programação da ExpoFazenda 2025
Os destaques musicais deste ano incluem cantores e duplas populares, como Turma do Pagode, Luan Pereira, Ícaro & Gilmar, Diego & Victor Hugo, Edson & Hudson, e o grande encerramento com Zé Neto & Cristiano. A programação também inclui apresentações de Isadora Pompeu, Jiraya Uai e Missionário Shalom. Os horários dos shows serão anunciados nas redes sociais do evento.
Datas e atrações por dia:
24 de setembro (quarta-feira):
- Missionário Shalom
- Turma do Pagode
- Zezé Di Camargo e Luciano
25 de setembro (quinta-feira):
- Atrações regionais
- Turma do Pagode
26 de setembro (sexta-feira):
- Atrações regionais
- Isadora Pompeu
- Luan Pereira
- Ícaro & Gilmar
- Rodeio
- 27 de setembro (sábado):
- Atrações regionais
- Diego & Victor Hugo
- Edson & Hudson
- Atrações infantis
- Rodeio
Serviço da ExpoFazenda 2025
- Quando: de 24 a 28 de setembro (quarta a domingo)
- Local: Centro Multieventos — Av. Brasil, Eucaliptos, Fazenda Rio Grande
- Classificação indicativa: Livre
- Ingressos: Gratuitos, disponíveis para retirada no aplicativo da Prefeitura da cidade.
A ExpoFazenda 2025 promete ser uma experiência divertida e enriquecedora para todos os participantes, com atrações para toda a família.