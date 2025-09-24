Números consolidados de 23 de setembro de 2025

Na terça-feira, 23 de setembro de 2025, os números de audiência mostraram um panorama diversificado da programação televisiva brasileira. Entre os destaques, o programa Vale Tudo registrou uma média de audiência abaixo da do Jornal Nacional. Por outro lado, a novela Dona de Mim conseguiu se destacar, atingindo índices superiores à audiência que herda do telejornal SP2.

O programa Encontro com Patrícia Poeta se manteve à frente do Mais Você, demonstrando boa performance nas manhãs. Na competição direta entre programas, A Fazenda 17 liderou o horário de exibição, superando o Jornal da Globo.

Na batalha pela terceira posição na audiência, o programa Alô Você conseguiu aumentar sua vantagem sobre o Jogo Aberto.

Aqui estão os números consolidados de audiência de algumas das principais emissoras:

Televisão Aberta:

Rede Globo : Hora Um: 4,4 Bom Dia SP: 9,1 Bom Dia Brasil: 10,1 Encontro com Patrícia Poeta: 7,4 Mais Você: 6,9 SP1: 10,2 Globo Esporte: 9,2 Jornal Hoje: 9,9 Edição Especial: Terra Nostra: 11,1 Sessão da Tarde: 10,0 SPTV: 14,4 Vale a Pena Ver de Novo: 17,4 Êta Mundo Melhor!: 20,7 SP2: 23,5 Dona de Mim: 24,0 Jornal Nacional: 26,0 Vale Tudo: 25,5

Record : Balanço Geral Manhã: 1,7 Balanço Geral SP: 5,7 Cidade Alerta SP: 7,6 Jornal da Record: 7,3 A Fazenda 17: 6,7

SBT : SBT Manhã: 2,8 Alô Você: 3,2 Programa do Ratinho: 3,5

Band : Jogo Aberto: 1,2 Brasil Urgente: 2,3 Jornal da Band: 3,5

RedeTV! : A Tarde é Sua: 1,1

:

Os dados são referentes à medição de audiência da Grande São Paulo e são utilizados como referência para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios.

A variedade de programas mostra como o público brasileiro tem opções diversificadas de entretenimento, refletindo preferências diferentes em cada faixa de horário.