Números consolidados de 23 de setembro de 2025

Na terça-feira, 23 de setembro de 2025, os números de audiência mostraram um panorama diversificado da programação televisiva brasileira. Entre os destaques, o programa Vale Tudo registrou uma média de audiência abaixo da do Jornal Nacional. Por outro lado, a novela Dona de Mim conseguiu se destacar, atingindo índices superiores à audiência que herda do telejornal SP2.

O programa Encontro com Patrícia Poeta se manteve à frente do Mais Você, demonstrando boa performance nas manhãs. Na competição direta entre programas, A Fazenda 17 liderou o horário de exibição, superando o Jornal da Globo.

Na batalha pela terceira posição na audiência, o programa Alô Você conseguiu aumentar sua vantagem sobre o Jogo Aberto.

Aqui estão os números consolidados de audiência de algumas das principais emissoras:

Televisão Aberta:

  • Rede Globo:

    • Hora Um: 4,4
    • Bom Dia SP: 9,1
    • Bom Dia Brasil: 10,1
    • Encontro com Patrícia Poeta: 7,4
    • Mais Você: 6,9
    • SP1: 10,2
    • Globo Esporte: 9,2
    • Jornal Hoje: 9,9
    • Edição Especial: Terra Nostra: 11,1
    • Sessão da Tarde: 10,0
    • SPTV: 14,4
    • Vale a Pena Ver de Novo: 17,4
    • Êta Mundo Melhor!: 20,7
    • SP2: 23,5
    • Dona de Mim: 24,0
    • Jornal Nacional: 26,0
    • Vale Tudo: 25,5

  • Record:

    • Balanço Geral Manhã: 1,7
    • Balanço Geral SP: 5,7
    • Cidade Alerta SP: 7,6
    • Jornal da Record: 7,3
    • A Fazenda 17: 6,7

  • SBT:

    • SBT Manhã: 2,8
    • Alô Você: 3,2
    • Programa do Ratinho: 3,5

  • Band:

    • Jogo Aberto: 1,2
    • Brasil Urgente: 2,3
    • Jornal da Band: 3,5
  • RedeTV!:
    • A Tarde é Sua: 1,1

Os dados são referentes à medição de audiência da Grande São Paulo e são utilizados como referência para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios.

A variedade de programas mostra como o público brasileiro tem opções diversificadas de entretenimento, refletindo preferências diferentes em cada faixa de horário.

