Números consolidados de 23 de setembro de 2025

Na terça-feira, 23 de setembro de 2025, os números de audiência mostraram um panorama diversificado da programação televisiva brasileira. Entre os destaques, o programa Vale Tudo registrou uma média de audiência abaixo da do Jornal Nacional. Por outro lado, a novela Dona de Mim conseguiu se destacar, atingindo índices superiores à audiência que herda do telejornal SP2.
O programa Encontro com Patrícia Poeta se manteve à frente do Mais Você, demonstrando boa performance nas manhãs. Na competição direta entre programas, A Fazenda 17 liderou o horário de exibição, superando o Jornal da Globo.
Na batalha pela terceira posição na audiência, o programa Alô Você conseguiu aumentar sua vantagem sobre o Jogo Aberto.
Aqui estão os números consolidados de audiência de algumas das principais emissoras:
Televisão Aberta:
Rede Globo:
- Hora Um: 4,4
- Bom Dia SP: 9,1
- Bom Dia Brasil: 10,1
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,4
- Mais Você: 6,9
- SP1: 10,2
- Globo Esporte: 9,2
- Jornal Hoje: 9,9
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,1
- Sessão da Tarde: 10,0
- SPTV: 14,4
- Vale a Pena Ver de Novo: 17,4
- Êta Mundo Melhor!: 20,7
- SP2: 23,5
- Dona de Mim: 24,0
- Jornal Nacional: 26,0
- Vale Tudo: 25,5
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Balanço Geral SP: 5,7
- Cidade Alerta SP: 7,6
- Jornal da Record: 7,3
- A Fazenda 17: 6,7
SBT:
- SBT Manhã: 2,8
- Alô Você: 3,2
- Programa do Ratinho: 3,5
Band:
- Jogo Aberto: 1,2
- Brasil Urgente: 2,3
- Jornal da Band: 3,5
- RedeTV!:
- A Tarde é Sua: 1,1
Os dados são referentes à medição de audiência da Grande São Paulo e são utilizados como referência para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios.
A variedade de programas mostra como o público brasileiro tem opções diversificadas de entretenimento, refletindo preferências diferentes em cada faixa de horário.