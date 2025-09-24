Paula Richard altera sinopse de novela para a Globo

A roteirista Paula Richard, conhecida por suas produções na Record, está a um passo de apresentar uma nova novela para a Globo. Ela entregou uma sinopse à emissora no início deste ano e, atualmente, está revisando a trama após receber orientações da direção artística.

Paula participa de uma oficina de formação de autores na Globo, onde tem a oportunidade de aprimorar seu projeto sob a orientação de mentores experientes. O foco dessa revisão é tornar a história mais leve e adequada para o horário das 19h, onde ela enfrentará a concorrência de outros projetos em desenvolvimento.

Neste horário, atualmente está no ar a novela “Dona de Mim”, de Rosane Svartman. A Globo já anunciou que a próxima produção após “Dona de Mim” será uma novela sobre uma dupla sertaneja, escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira. Além disso, outros dois roteiristas, Thelma Guedes e Daniel Ortiz, também estão em busca de espaço para suas novas obras. Nesse competitivo cenário, Paula Richard trabalha para apresentar um enredo renovado.

Não é apenas Paula que está tentando entrar na Globo vinda da Record. Cristianne Fridman, conhecida por suas novelas marcantes na Record, também está se consolidando na emissora como coautora de “Vidas Paralelas”, uma mininovela criada por Walcyr Carrasco, que servirá para reinaugurar a faixa das 17h30.

Paula Richard tem uma carreira consolidada na televisão. Antes de se tornar autora titular, trabalhou como colaboradora em quatro novelas da Record: “Vidas Opostas” (2006), “Chamas da Vida” (2008), “Ribeirão do Tempo” (2010) e “Os Dez Mandamentos” (2015–2016). Em 2017, ela assinou sua primeira novela como autora principal, intitulada “O Rico e Lázaro”. Em 2018, lançou outra novela chamada “Jesus”. Além das novelas, Paula também esteve envolvida na criação de séries como “A Lei e o Crime” (2009) e “Lia” (2018).

Com essa bagagem, Paula agora enfrenta o desafio de adaptar sua escrita ao formato mais leve e divertido, típico das comédias românticas que dominam o horário das sete na televisão.