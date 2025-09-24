SBT anuncia estreia da novela “A.Mar” para 7 de outubro

O SBT confirmou a estreia da novela mexicana inédita “A.Mar”, que vai ocupar o espaço deixado por “As Filhas da Senhora Garcia”. A nova trama estreará no dia 7 de outubro, uma terça-feira, às 21h. A decisão foi anunciada durante a transmissão do jogo entre Fluminense e Lanús, configurando um movimento estratégico do canal para se antecipar à concorrência no mesmo horário.

Nos primeiros dias, “A.Mar” dividirá a audiência com os últimos episódios de “As Filhas da Senhora Garcia”, que ainda estará no ar. O mês de outubro promete ser competitivo para as novelas na TV brasileira, já que o SBT atua rapidamente. No dia 20 de outubro, a Globo lançará “Três Graças”, e a Record irá apresentar a novela turca “Mãe” no dia 27 de outubro. Com isso, o SBT se posiciona à frente na disputa pela audiência no horário nobre.

### A História de “A.Mar”

Produzida pela TelevisaUnivision, “A.Mar” é protagonizada por Eva Cedeño e David Zepeda. A trama se baseia em uma novela chilena lançada em 2021 e gira em torno de Estrella Contreras (Eva Cedeño), uma mãe solteira que enfrenta desafios para criar sua filha Azul com dignidade.

Após a morte do pai, Estrella retorna à sua cidade natal, onde conhece Fabián Bravo (David Zepeda), um pescador viúvo que está lutando na Justiça para conseguir a guarda da filha Yazmin. A relação entre Estrella e Fabián se desenvolve em meio a um romance intenso, porém recheado de dificuldades. Ambos compartilham a dor da perda e a luta por seus filhos, e juntos encontram uma nova esperança no amor.

Entretanto, o caminho não será fácil, pois rivalidades e interesses negativos começam a surgir. Érika Méndez, a ex-namorada de Fabián, se torna uma das principais antagonistas. Movida por ciúmes, ela fará de tudo para separar o casal, criando intrigas que podem abalar a confiança deles e ameaçar o futuro da relação.

Com um enredo repleto de emoções e desafios, “A.Mar” promete prender a atenção do público e gerar bastante expectativa.