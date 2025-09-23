Números consolidados de 22 de setembro de 2025

Uma forte tempestade que atingiu o estado de São Paulo impactou a audiência da televisão. A Globo foi a emissora que mais se destacou, registrando recordes em vários de seus programas. O telejornal SP1, por exemplo, alcançou sua melhor média do ano, enquanto SP2 e Jornal Nacional também tiveram um desempenho expressivo, alcançando os segundos melhores índices de audiência.
A tempestade estimulou ainda a audiência da Sessão da Tarde, que superou os 13 pontos. No entanto, a novela Vale Tudo não conseguiu manter a audiência elevada e teve uma performance semelhante à da novela Dona de Mim, com ambas empatadas.
Outro programa, Galvão e Amigos, não obteve bons resultados e ficou atrás da RedeTV!, empatando com a TV Cultura. Já a novela Rubi registrou sua pior média, enquanto o programa Brasil Urgente continuou à frente do Aqui Agora.
Abaixo, segue o detalhamento das audiências registradas na segunda-feira, 22 de setembro de 2025:
- Hora 1: 4,3 pontos
- Bom Dia SP: 9,3 pontos
- Bom Dia Brasil: 10,5 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 8,2 pontos
- Mais Você: 7,6 pontos
- SP1: 12,1 pontos
- Globo Esporte: 11,5 pontos
- Jornal Hoje: 11,3 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,7 pontos
- Flash do Jornalismo: 15,2 pontos
- Sessão da Tarde: Somos Todos Iguais: 13,3 pontos
- SPTV: 16,6 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,9 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 21,6 pontos
- SP2: 24,9 pontos
- Dona de Mim: 25,4 pontos
- Jornal Nacional: 26,7 pontos
- Vale Tudo: 25,5 pontos
- Estrela da Casa: 14,1 pontos
- Falas de Acesso: 9,2 pontos
- Jornal da Globo: 7,7 pontos
- Conversa com Bial: 5,5 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 4,3 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9 pontos
- Corujão: Veneza: 3,4 pontos
Outras emissoras também apresentaram suas audiências:
- Balanço Geral Manhã: 1,3 pontos
- Cidade Alerta SP: 7,9 pontos
- A Fazenda 17: 5,6 pontos
- SBT Manhã: 3,3 pontos
- Aqui Agora: 2,7 pontos
- Brasil Urgente: 2,9 pontos
- Jogo Aberto SP: 3,1 pontos
Esses números refletem a medição de audiência na capital paulista e são relevantes para o mercado publicitário, já que cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.