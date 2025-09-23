Números consolidados de 22 de setembro de 2025

Uma forte tempestade que atingiu o estado de São Paulo impactou a audiência da televisão. A Globo foi a emissora que mais se destacou, registrando recordes em vários de seus programas. O telejornal SP1, por exemplo, alcançou sua melhor média do ano, enquanto SP2 e Jornal Nacional também tiveram um desempenho expressivo, alcançando os segundos melhores índices de audiência.

A tempestade estimulou ainda a audiência da Sessão da Tarde, que superou os 13 pontos. No entanto, a novela Vale Tudo não conseguiu manter a audiência elevada e teve uma performance semelhante à da novela Dona de Mim, com ambas empatadas.

Outro programa, Galvão e Amigos, não obteve bons resultados e ficou atrás da RedeTV!, empatando com a TV Cultura. Já a novela Rubi registrou sua pior média, enquanto o programa Brasil Urgente continuou à frente do Aqui Agora.

Abaixo, segue o detalhamento das audiências registradas na segunda-feira, 22 de setembro de 2025:

Hora 1 : 4,3 pontos

: 4,3 pontos Bom Dia SP : 9,3 pontos

: 9,3 pontos Bom Dia Brasil : 10,5 pontos

: 10,5 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 8,2 pontos

: 8,2 pontos Mais Você : 7,6 pontos

: 7,6 pontos SP1 : 12,1 pontos

: 12,1 pontos Globo Esporte : 11,5 pontos

: 11,5 pontos Jornal Hoje : 11,3 pontos

: 11,3 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 12,7 pontos

: 12,7 pontos Flash do Jornalismo : 15,2 pontos

: 15,2 pontos Sessão da Tarde: Somos Todos Iguais : 13,3 pontos

: 13,3 pontos SPTV : 16,6 pontos

: 16,6 pontos Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 18,9 pontos

: 18,9 pontos Êta Mundo Melhor! : 21,6 pontos

: 21,6 pontos SP2 : 24,9 pontos

: 24,9 pontos Dona de Mim : 25,4 pontos

: 25,4 pontos Jornal Nacional : 26,7 pontos

: 26,7 pontos Vale Tudo : 25,5 pontos

: 25,5 pontos Estrela da Casa : 14,1 pontos

: 14,1 pontos Falas de Acesso : 9,2 pontos

: 9,2 pontos Jornal da Globo : 7,7 pontos

: 7,7 pontos Conversa com Bial : 5,5 pontos

: 5,5 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 4,3 pontos

: 4,3 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Corujão: Veneza: 3,4 pontos

Outras emissoras também apresentaram suas audiências:

Balanço Geral Manhã : 1,3 pontos

: 1,3 pontos Cidade Alerta SP : 7,9 pontos

: 7,9 pontos A Fazenda 17 : 5,6 pontos

: 5,6 pontos SBT Manhã : 3,3 pontos

: 3,3 pontos Aqui Agora : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Brasil Urgente : 2,9 pontos

: 2,9 pontos Jogo Aberto SP: 3,1 pontos

Esses números refletem a medição de audiência na capital paulista e são relevantes para o mercado publicitário, já que cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.