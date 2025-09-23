Nissan apresenta nova geração do Sentra com design mais esportivo

A Nissan North America revelou, de surpresa, a nova geração do sedã Sentra. Embora o visual já tivesse aparecido em algumas imagens vazadas e flagras por aqui, tem bastante coisa nova nesse modelo 2026 que promete chamar a atenção.

Logo de cara, notamos que o Sentra ficou um pouquinho mais longo, medindo 4.656 mm. O que mudou também é que ele agora está 5 mm mais alto e com a altura em relação ao chão reduzida em 2,5 mm. A distância entre-eixos é levemente menor, com 2.705 mm, e a largura permaneceu a mesma, 1.816 mm. É um ajuste sutil, mas que pode fazer diferença na hora de dirigir.

### Design Marcante

O design dianteiro traz faróis mais finos e modernos, com luzes diurnas de LED conectadas à nova grade. O famoso formato em “V” da Nissan do passado agora dá lugar a uma identidade visual mais alinhada com outros modelos, como o novo Kicks. Picadinhos de estilo, a versão SR ganha uma moldura frontal em preto brilhante, enquanto as outras opções mostram as luzes de forma mais exposta.

As laterais não ficam para trás, com um novo desenho das portas e um caimento mais esportivo na coluna C. Ao olhar de trás, temos lanternas estilizadas e um ressalto na tampa do porta-malas que lembra um aerofólio, mundo que os amantes de velocidade vão adorar.

### Conforto e Tecnologia

Dentro da cabine, a Nissan caprichou na tecnologia. Uma tela de 12,3″ para a central multimídia agora vem em todas as versões, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay. Para quem optar pelas versões mais completas, o quadro de instrumentos também conta com uma tela de 12,3″, garantindo uma experiência digital rica e moderna. E quem não gostaria de ver todas essas informações de forma visual?

### Motor e Performance

Sob o capô, a Nissan ficou conservadora e manteve o motor 2.0 aspirado a gasolina. Esse motor de quatro cilindros entrega 151 cv e 20 kgfm de torque, sempre com câmbio CVT e tração dianteira. Embora muitos esperassem uma versão eletrificada, por enquanto, ela não está em planos. Quem já enfrentou trânsito sabe como um câmbio esperto pode fazer a diferença, né?

### Novas Versões

Para o mercado norte-americano, o Sentra 2026 terá quatro configurações: Base, SV, SL e SR. Os preços ainda não foram divulgados, mas especula-se que comece na faixa dos US$ 20.000. Aqui no Brasil, o modelo atual já está com preços bem diferentes, chegando a valores a partir de R$ 174.490.

A nova geração do Sentra também terá um papel importante na estratégia da Nissan. Com o compacto Versa saindo de cena nos EUA, o Sentra se torna o modelo central vão na marca por lá. Enquanto isso, aqui no Brasil, que é onde o carro é produzido, podemos esperar sua chegada entre 2026 e 2027, mantendo as características que já conhecemos.

Dirigir um carro assim é sempre uma experiência que dá vontade de se jogar na estrada, não é mesmo?