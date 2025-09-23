Oficina gratuita de técnicas circenses tem inscrições abertas em Campo Grande

Artes: Capacitação de Artistas Circenses em Mato Grosso do Sul

Uma nova oportunidade está disponível para os artistas circenses de Campo Grande e do estado de Mato Grosso do Sul. A Cia Pisando Alto lançou inscrições para a oficina gratuita "Capacitação em Portagem e Acrobacia Coletiva", que acontecerá até janeiro de 2026. As inscrições estão abertas até o dia 2 de outubro.

O curso, que conta com o apoio do Fundo Municipal de Investimentos Culturais, tem como objetivo aprimorar as habilidades técnicas dos artistas locais. Além disso, busca formar novos multiplicadores na área, o que é muito importante em uma região onde o acesso a essa formação especializado ainda é limitado.

A capacitação será dividida em quatro módulos, cada um com duração de sete dias e carga de cinco horas diárias. Ao longo do curso, os participantes terão a oportunidade de aprender com companhias circenses renomadas, como Mano a Mana, Circo Le Chapeau, Cia Bravata e Troupe Guezá. Após os módulos, os alunos passarão por três semanas de treinos supervisionados pelos monitores da Cia Pisando Alto, totalizando aproximadamente 248 horas de atividades práticas.

O cronograma dos módulos é o seguinte:

1º módulo: 6 a 12 de outubro, com a companhia Mano a Mana.

6 a 12 de outubro, com a companhia Mano a Mana. 2º módulo: 3 a 9 de novembro, com o Circo Le Chapeau.

3 a 9 de novembro, com o Circo Le Chapeau. 3º módulo: 8 a 14 de dezembro, com a Cia Bravata.

8 a 14 de dezembro, com a Cia Bravata. 4º módulo: 5 a 11 de janeiro de 2026, com a Troupe Guezá.

As aulas ocorrerão no Ateliê Cênico da Cia Pisando Alto, com horários à noite durante a semana e no período da manhã ou à tarde nos fins de semana. O curso é destinado a artistas que já têm alguma experiência em portagem e acrobacia coletiva.

Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário online até o dia 2 de outubro. Mais informações podem ser obtidas através do WhatsApp (67) 99169-0788 ou pelo Instagram @pisando.alto. Esta é uma excelente chance para que artistas circenses de Mato Grosso do Sul aprimorem suas técnicas e desenvolvam suas carreiras.