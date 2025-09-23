Toyota mantém fábrica em SP parada, adiando lançamento do Yaris Cross

A Toyota está lidando com as consequências de um forte temporal que atingiu sua fábrica de motores em Porto Feliz (SP) na última segunda-feira, 22 de setembro. Embora a empresa não tenha registros de ferimentos graves entre os funcionários, a estrutura da planta sofreu danos significativos, levando à interrupção das atividades.

Após as chuvas intensas, a Toyota emitiu um comunicado destacando que os ventos causaram "danos severos" ao local e ressaltou que a segurança dos colaboradores é a prioridade máxima. Eles estão oferecendo apoio a quem estava na fábrica durante a tempestade. O futuro da produção, especialmente dos motores que abastecem os populares Corolla e Corolla Cross, está incerto neste momento.

Esse complexo, que começou a operar em 2016, tem sido crucial para o fornecimento de motores que equipam vários modelos da marca. Ele tem uma capacidade de produção de até 108 mil unidades por ano. Com o temporal, a preocupação agora gira em torno de como isso pode impactar a linha de produção e, consequentemente, as vendas dos veículos.

O Impacto do Temporal

A tempestade não foi brincadeira. Em Porto Feliz, os ventos desceram com toda a força, arrancando partes do telhado e deformando estruturas metálicas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, felizmente, apenas dez pessoas sofreram ferimentos leves. Para quem passa muito tempo na estrada, a segurança sempre deve ser a prioridade — algo que a Toyota entende bem.

Imagens feitas por funcionários mostram a intensidade da ventania, que não só danificou a fábrica, mas também fez um veículo capotar no pátio. A Defesa Civil interditou o local para uma vistoria mais detalhada.

A Fábrica de Porto Feliz

Dedicada à produção de motores, a unidade de Porto Feliz não só fabricou propulsores para modelos como o Etios e Yaris no passado, mas também é responsável por fornecer motores para o Corolla e Corolla Cross hoje. O investimento inicial foi de R$ 580 milhões, e atualmente, cerca de 700 pessoas trabalham lá.

É um período de incerteza, especialmente com o lançamento do novo Yaris Cross programado para outubro. Essa nova adição, esperada com bastante entusiasmo, pode ser impactada pela interrupção na produção. Assim que tivermos novidades da Toyota sobre este e outros modelos, ficaremos atentos.

Quem é apaixonado por carros sabe que cada parte da cadeia de produção tem suas peculiaridades e quando uma parte do processo falha, todo o resto pode ser afetado. É sempre um jogo de espera e expectativa. Vamos acompanhar de perto essa situação e torcer para que tudo se normalize logo.