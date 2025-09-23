Toyota Corolla Cross 2027 traz design novo e opção híbrida

O Corolla Cross tem se consolidado como o SUV mais vendido do Brasil, e a Toyota já está pensando na sua próxima geração. Lancei uma pergunta pra você: quem diria que um modelo poderia se reinventar tão rápido? Apesar da reestilização que rolou no ano passado, a montadora entende que a competição não dá trégua e quer manter a liderança.

A inspiração para o novo Corolla Cross vem do recém-revelado Corolla sedã 2026 que foi apresentado lá na China. Com dimensões um pouquinho maiores e um visual mais japonês, ele traz mudanças bem marcantes na parte da frente e atrás. Essa base deve influenciar bastante o que vem pela frente no novo SUV.

O novo sedã exibe um design que se destaca: faróis em formato de "C" e uma barra de LED que liga tudo, além de uma grade frontal que ocupa mais espaço. Imagine só, essa pinta arrojada vai se repetir no Corolla Cross quando ele desembarcar por aqui entre 2026 e 2027.

Enquanto isso, artistas do design já estão imaginando como ficará a versão futura. Um dos designers, conhecido como Theophile Chin, fez algumas projeções com um estilo chamado “Hammerhead”, bem parecido com o visual de alguns modelos como o Prius. A ideia de DRLs (luzes de dia) afiladas em formato de "C" vai dar um toque bem moderno ao SUV, como os olhinhos de um tubarão-martelo.

Pensando na frente do carro, a grade deve ter uma parte superior mais estreita, se integrando com os faróis, e a parte de baixo mais robusta vai abrigar os faróis de neblina. Tudo isso para deixar o visual ainda mais esportivo, o que deve agradar bastante quem é fã de um design mais ousado.

Fazendo uma breve atualização sobre o tamanho, rumores dizem que a nova geração do Corolla Cross pode crescer entre 5 mm e 15 mm. E no interior, ainda não temos muitos detalhes, mas é quase certo que a Toyota vai dar uma atenção especial para aumentar o espaço e o conforto, assim como fez com o sedã. Afinal, quem não gosta de um espaço a mais, especialmente em viagens longas?

Falando em mecânica, a grande novidade promete ser o aumento nas versões híbridas. Além do motor 1.8 aspirado que já conhecemos, haverá uma versão híbrida plug-in, unindo um motor 1.5 a um propulsor elétrico. E para os que querem um pouco mais de emoção ao dirigir, uma variante esportiva GR é cogitada, trazendo um motor 2.0 junto com o elétrico para oferecer mais de 200 cv. Top, não é?

Recentemente, o Corolla Cross arrasou, sendo o SUV mais vendido em agosto, com 7.737 unidades comercializadas. O no frente foi disputado com o Volkswagen T-Cross, que ficou bem perto, com 7.702 emplacamentos, uma diferença de apenas 35 carros. O Hyundai Creta completou o pódio com 6.649 unidades.

Atualmente, o Corolla Cross oferece duas opções de motorização. As versões a combustão vêm com um motor 2.0 aspirado, que entrega até 177 cv e um torque de 21,4 kgfm. O câmbio automático CVT Direct Shift consegue simular até dez marchas se você optar pelo modo sequencial, uma facilidade que ajuda muito em diferentes condições de direção.

Já a versão híbrida utiliza um motor 1.8 aspirado, com uma potência de 122 cv e torque de 16,6 kgfm. O que realmente chama a atenção é a eficiência no consumo de combustível. Na cidade, ele faz até 17 km/l com gasolina, e incríveis 11,8 km/l com etanol. Na estrada, as médias sobem para 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol. Bom para o bolso e melhor ainda para a natureza!