Peugeot 208 e 2008 híbridos apresentam pacote Mopar exclusivo

Os novos Peugeot 208 e 2008 chegaram ao Brasil com uma proposta bem legal, unindo design moderno, tecnologia híbrida e um arsenal de acessórios que fazem a diferença no dia a dia. A versão GT é a estrela do show, combinando eficiência, estilo e recursos de segurança que vão além do básico.

O grande destaque aqui é o sistema híbrido leve 12V. Ele combina um motor 1.0 Turbo de 130 cv com um gerador elétrico que dá uma força extra nas arrancadas e ainda recupera energia. Resultado? Até 10% de economia de combustível na cidade e uma redução nas emissões de CO₂, impressionando quem se preocupa com o meio ambiente, mas não abre mão da performance.

Em termos de estilo, tanto o 208 quanto o 2008 foram atualizados. O 208 se apresenta com um visual esportivo, enquanto o 2008 traz todo o porte de um SUV compacto, focando na versatilidade. Os dois modelos seguem o DNA da Peugeot, que sempre capricha no design arrojado.

O 208 GT T200 Hybrid AT, por exemplo, pode vir equipado com acessórios bem legais para aumentar o conforto e a tecnologia. Tem sensor de estacionamento dianteiro, engate removível e até o kit Aeroparts, que dá um visual ainda mais esportivo. Curiosidade: quem aprecia música vai adorar o subwoofer e as soleiras em alumínio que iluminam.

Já o 2008 GT T200 Hybrid AT se destaca por soluções práticas para o dia a dia, ideais para quem usa o carro em família ou para lazer. Ele vem com bolsa organizadora, nivelador do porta-malas, barras de teto e suportes para bicicleta. Tudo pensado para facilitar a vida de quem precisa de espaço extra.

E para quem gosta de personalização, o design pode ser incrementado com acessórios exclusivos, como protetores de soleira iluminados e frisos coloridos. Isso permite que cada motorista adapte o carro ao seu estilo, sem perder a essência Peugeot.

Por dentro, ambas as opções oferecem um painel digital 3D, com um acabamento sofisticado que mistura preto brilhante e detalhes cromados. Em termos de segurança, não decepcionam. Contam com assistente de faixa, alerta de colisão, detector de fadiga, ponto cego e frenagem automática de emergência, tudo itens que, normalmente, aparecem em carros de categorias superiores.

O 208 também tem faróis full LED, antena shark e até teto panorâmico, que reforçam sua proposta esportiva. O 2008 foca na experiência interna, com teto solar panorâmico e seis airbags — sem contar a mesma lista robusta de assistentes eletrônicos.

No fim das contas, esses novos Peugeot são uma bela opção para quem quer estilo, tecnologia e conforto em um único pacote.