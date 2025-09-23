Hyundai Ioniq 5 N Essential tem preço reduzido na Fipe Carros

O mercado de carros elétricos de alto desempenho acaba de receber uma novidade que promete agradar os apaixonados por velocidade: a Hyundai lançou na Coreia do Sul uma versão mais em conta do Ioniq 5 N. A ideia é manter o mesmo nível de potência, mas com um preço mais acessível, o que pode atrair novos compradores sem perder a essência do modelo.

Apelidado de Ioniq 5 N Essential, o novo modelo chega com alguns cortes em equipamentos de conforto e tecnologia. Porém, a parte mecânica continua firme e forte, garantindo que o desempenho ainda seja a principal estrela dessa máquina elétrica.

Quando olhamos para o motor, ele não decepciona! Com dois propulsores elétricos, o Ioniq 5 N Essential entrega impressionantes 601 cv e 770 Nm de torque, alimentados por uma bateria de 84 kWh. Isso significa que o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos e chega a uma velocidade máxima de 260 km/h. Para quem gosta de acelerar e quer fazer isso em grande estilo, não tem como deixar de reconhecer que o Ioniq 5 N se destaca entre os esportivos elétricos.

A verdade é que a diferença está mesmo nos itens de conveniência. O Essential abre mão do head-up display, do carregador sem fio e de algumas funções de assistência ao motorista. No entanto, ainda conta com pacotes de segurança e chega bem equipado para o uso do dia a dia. Para quem vai pegar estrada, por exemplo, essa pode ser a escolha perfeita.

Externamente, quase tudo permanece inalterado. O modelo mantém as rodas de 21 polegadas, faróis full-LED e o kit de carroceria esportivo, que não deixa ninguém passar batido. Já no interior, as telas duplas de 12,3 polegadas, bancos esportivos, ar-condicionado de duas zonas e o som premium da Bose com oito alto-falantes continuam a garantir uma experiência de condução premium.

O preço na Coreia ficou em ₩ 74,9 milhões (cerca de R$ 301.000) após incentivos, o que representa uma redução em relação ao Ioniq 5 N tradicional, que custa cerca de ₩ 77,4 milhões (aproximadamente R$ 310.000). Uma economia de cerca de R$ 10.000 pode sim fazer a diferença na hora da compra, principalmente para quem está de olho na performance, mas sem um orçamento estourado.

A Hyundai também confirmou que a versão Essential não será vendida na Austrália, onde o Ioniq 5 N continua custando em torno de R$ 616.000. Lá, algumas unidades de demonstração têm surgido com preços entre R$ 475.000 e R$ 503.000, o que já deixa o modelo na mira de muitos interessados.

Essa movimentação da Hyundai é uma clara reflexão da expansão da linha N, que começou com os modelos a combustão e agora se aventurou pelos elétricos e híbridos. Logo após, devemos ver o Ioniq 6 N tomando as ruas, seguido pelo compacto Ioniq 3 N e um novo i20 N, que promete trazer uma motorização híbrida em 2026. Para quem vive e respira carros, esse é um tempo empolgante.