Camila Queiroz em negociações para “Quem Ama Cuida”

Camila Queiroz está em negociações para ser a protagonista da nova novela das 21h, “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco. A estreia da trama está prevista para o dia 17 de maio de 2026. A informação foi confirmada por um veículo de comunicação.

Atualmente grávida, com o parto agendado para dezembro, a atriz se mostrou entusiasmada com a proposta. Em declarações, ela disse: “Estou muito feliz com o convite. Fiquei empolgada quando ele me ligou e contou um pouco da história. Atuar como protagonista na novela das 21h é um sonho. Estamos em fase de negociações.”

Além de sua possível volta à Globo, Camila também recebeu um convite para participar da nova temporada da série “Beleza Fatal”, da plataforma HBO Max, embora ainda não tenha assinado contrato. Ela terá que conciliar os compromissos da maternidade com as gravações das duas produções.

### A Trama de “Quem Ama Cuida”

A sinopse da novela revela uma história dramática e impactante. A trama gira em torno do abandono de um idoso por seus filhos, que o negligenciam nos últimos anos de vida. Após sua morte, o homem surpreende ao deixar a maior parte da herança para a enfermeira que cuidou dele.

Essa decisão desencadeia uma batalha judicial, uma vez que, pela legislação brasileira, os filhos são considerados herdeiros necessários e só podem ser deserdados em situações específicas, como abandono ou maus-tratos. Na ficção, a protagonista precisará provar o abandono nos tribunais para garantir seu direito à herança.

Após vencer o processo, a personagem enfrenta um novo desafio: é acusada de ter elaborado um plano para se beneficiar da situação, levantando dúvidas sobre sua verdadeira integridade. O enredo promete criar um suspense moral, colocando o público em dúvida sobre quem é a verdadeira vítima e quem é o culpado na trama.

### Elenco e Equipe Criativa

Além de Camila Queiroz, outros nomes estão sendo considerados para o elenco, incluindo Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini, Bianca Bin, Mariana Ximenes e Isabel Teixeira.

O texto da novela será escrito por Walcyr Carrasco, com a colaboração de Wendell Bendelack, que já trabalhou em produções anteriores na faixa das 19h e agora atuará como apoio no núcleo das novelas das 21h.

“Quem Ama Cuida” sucederá “Três Graças”, uma novela de Aguinaldo Silva, programada para estrear no dia 20 de outubro, após o fim do remake de “Vale Tudo”.