BYD Qin Plus lançará nova geração na China em 25 de setembro

Autor Rodrigo Campos
Registrado no Brasil, BYD Qin Plus estreia nova geração na China em 25 de setembro
Crédito da imagem: BYD

A BYD está prestes a lançar um dos modelos mais esperados do ano em sua linha de sedãs. A nova geração do Qin Plus chega no dia 25 de setembro, trazendo versões híbridas e elétricas com preços que fazem a concorrência tremer. O lançamento vai rolar às 19h, celebrando os 2,4 milhões de clientes que já abraçaram esse sedã.

Para quem não sabe, o Qin Plus surgiu lá em março de 2021 como um híbrido plug-in e logo ganhou uma versão 100% elétrica. Não é à toa que esse carro se tornou um sucesso estrondoso na China, acumulando uma vendagem que faz qualquer entusiasta ficar empolgado. Com ele, a BYD consolidou sua posição no mercado de sedãs.

Até 2024, o Qin quebrou a marca de 732 mil unidades vendidas, representando 17% de todas as vendas de carros eletrificados da marca. Em agosto, o modelo teve vendas de 62,5 mil unidades, mantendo a liderança da BYD, mesmo com uma leve queda em comparação ao ano passado.

O novo Qin Plus vem apostando numa estratégia de preço atrativo, começando em 79.800 RMB (o que dá cerca de R$ 60 mil). Ele oferece tanto híbridos quanto elétricos, o que significa que ele é um forte concorrente para sedãs a combustão tradicionais, oferecendo tecnologia avançada por preços similares.

Tecnologias e Recursos

Agora, falando das especificações, o híbrido DM-i utiliza a quinta geração da tecnologia DM, o que resulta em um consumo incrível de apenas 2,93 l/100 km e uma autonomia total que chega a impressionantes 2.055 km. Para quem está pensando na versão elétrica, ela tem uma autonomia de até 510 km e um sistema de bomba de calor que garante eficiência mesmo em climas mais frios. Quem já encalhou no trânsito frio sabe como é fundamental ter um carro que se adapte!

O Qin Plus também não deixa a desejar em segurança e tecnologia. Praticamente todas as versões vêm com o sistema DiPilot 100, que conta com radares e sensores, permitindo funções super práticas como estacionamento automático e navegação em rodovias. Para quem ama tecnologia, ele ainda oferece conectividade 5G e uma central multimídia rotativa que são um verdadeiro show!

Design e Conforto

Na parte estética, o sedã traz a linguagem Dragon Face 3.0, novas opções de cores e um design mais aerodinâmico. O interior? Um charme! Com uma tela de 12,8 polegadas, ele equilibra modernidade e conforto, tornando a experiência ao volante ainda mais prazerosa.

No Brasil, a BYD já deu um passo importante ao registrar o Qin Plus no INPI. Embora não haja confirmação sobre vendas por aqui, isso abre a possibilidade do modelo chegar como uma opção mais acessível em comparação ao BYD King, ampliando a presença da marca no nosso mercado.

Assim, o Qin Plus promete ser um modelo que vai agradar não só pelo seu preço, mas também pela proposta tecnológica e design moderno.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

