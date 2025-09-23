BYD Qin Plus lançará nova geração na China em 25 de setembro

A BYD está prestes a lançar um dos modelos mais esperados do ano em sua linha de sedãs. A nova geração do Qin Plus chega no dia 25 de setembro, trazendo versões híbridas e elétricas com preços que fazem a concorrência tremer. O lançamento vai rolar às 19h, celebrando os 2,4 milhões de clientes que já abraçaram esse sedã.

Para quem não sabe, o Qin Plus surgiu lá em março de 2021 como um híbrido plug-in e logo ganhou uma versão 100% elétrica. Não é à toa que esse carro se tornou um sucesso estrondoso na China, acumulando uma vendagem que faz qualquer entusiasta ficar empolgado. Com ele, a BYD consolidou sua posição no mercado de sedãs.

Até 2024, o Qin quebrou a marca de 732 mil unidades vendidas, representando 17% de todas as vendas de carros eletrificados da marca. Em agosto, o modelo teve vendas de 62,5 mil unidades, mantendo a liderança da BYD, mesmo com uma leve queda em comparação ao ano passado.

O novo Qin Plus vem apostando numa estratégia de preço atrativo, começando em 79.800 RMB (o que dá cerca de R$ 60 mil). Ele oferece tanto híbridos quanto elétricos, o que significa que ele é um forte concorrente para sedãs a combustão tradicionais, oferecendo tecnologia avançada por preços similares.

Tecnologias e Recursos

Agora, falando das especificações, o híbrido DM-i utiliza a quinta geração da tecnologia DM, o que resulta em um consumo incrível de apenas 2,93 l/100 km e uma autonomia total que chega a impressionantes 2.055 km. Para quem está pensando na versão elétrica, ela tem uma autonomia de até 510 km e um sistema de bomba de calor que garante eficiência mesmo em climas mais frios. Quem já encalhou no trânsito frio sabe como é fundamental ter um carro que se adapte!

O Qin Plus também não deixa a desejar em segurança e tecnologia. Praticamente todas as versões vêm com o sistema DiPilot 100, que conta com radares e sensores, permitindo funções super práticas como estacionamento automático e navegação em rodovias. Para quem ama tecnologia, ele ainda oferece conectividade 5G e uma central multimídia rotativa que são um verdadeiro show!

Design e Conforto

Na parte estética, o sedã traz a linguagem Dragon Face 3.0, novas opções de cores e um design mais aerodinâmico. O interior? Um charme! Com uma tela de 12,8 polegadas, ele equilibra modernidade e conforto, tornando a experiência ao volante ainda mais prazerosa.

No Brasil, a BYD já deu um passo importante ao registrar o Qin Plus no INPI. Embora não haja confirmação sobre vendas por aqui, isso abre a possibilidade do modelo chegar como uma opção mais acessível em comparação ao BYD King, ampliando a presença da marca no nosso mercado.

Assim, o Qin Plus promete ser um modelo que vai agradar não só pelo seu preço, mas também pela proposta tecnológica e design moderno.