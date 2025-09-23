Denza N8L: BYD revela interior da nova divisão de luxo

A Denza, a linha premium da BYD, está de olho no mercado brasileiro e acaba de revelar detalhes do novo N8L, um SUV que promete agitar a categoria de alto padrão. Focado no conforto e na modernidade, o modelo começa a ser vendido em pré-venda no dia 26 de setembro e chega para competir com marcas que já fazem sucesso por aqui. E quem não adora um SUV bem equipado, não é mesmo?

O N8L se destaca como um SUV grande de seis lugares, configurado na disposição de assentos 2+2+2. A segunda fileira oferece poltronas individuais, apoio de braços e até um descanso para as pernas — perfeito para longas viagens em família. Já a terceira fileira, um pouco mais compacta, traz aquecimento, garantindo conforto até para os passageiros que vão lá atrás.

Conforto Interno

Quando falamos de conforto, o N8L não decepciona. Ele vem equipado com uma tela de controle traseira que é super prática, além de persianas manuais e uma geladeira a bordo. E não para por aí: o banco do passageiro dianteiro conta com a função “gravidade zero”, um detalhe que você só encontra em veículos realmente premium, como outros modelos da Denza.

O painel central é um show à parte, com um estilo simétrico que combina sofisticação e funcionalidade. A tela flutuante multimídia é grande e fácil de navegar, enquanto o painel de instrumentos digital garante que você tenha todas as informações necessárias à vista. O volante de dois raios e o seletor de marchas na coluna trazem uma pegada moderna que os motoristas vão adorar.

Design Externo

Na parte de fora, o N8L mantém a identidade da marca com uma grade trapezoidal ativa, luzes diurnas verticais e maçanetas embutidas que dão um ar de requinte. E para quem gosta de personalização, há opções de pintura em dois tons que podem deixar o SUV ainda mais atraente, junto com rodas pretas e pinças de freio coloridas. As dimensões são impressionantes, com 5,20 m de comprimento e quase 2 m de largura. Para completar, uma versão especial do modelo ainda contará com um sistema de drones, aumentando a altura para 1,99 m.

Mecânica Inovadora

Sob o capô, o N8L combina um motor 2.0 turbo com três propulsores elétricos, alcançando uma potência total de até 640 kW. Com uma bateria de 46,99 kWh, ele oferece uma autonomia elétrica de até 170 km, ideal para quem busca o melhor dos dois mundos: potência e eficiência.

As expectativas de preço giram em torno de 350 mil a 400 mil yuans (cerca de R$ 275 mil a R$ 315 mil), colocando-o cara a cara com concorrentes como Li Auto L8 e Aito M8. A Denza, que já vendeu quase 12 mil veículos só em agosto, vem com tudo para conquistar o público brasileiro!

Não dá para ignorar que, quando um novo SUV como esse chega ao mercado, é hora de ficar de olho nas novidades e ver como ele se sai nas rodovias e cidades. Afinal, um carro desses exige atenção e respeito, não é mesmo?