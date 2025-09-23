GWM Tank 400 chega com novo design na China, disputa com SW4

O mercado de SUVs acaba de ganhar um novo concorrente de peso com a chegada do GWM Tank 400. Lançado oficialmente em 22 de setembro na China, esse modelo tem tudo para chamar a atenção, apostando num visual robusto, cheio de tecnologias que prometem facilitar a vida do motorista e ainda opções de motorização híbrida plug-in. É aquele carro que une força para encarar as trilhas sem abrir mão do conforto e do luxo.

Para quem já está familiarizado com a linha Tank, a GWM já havia estreado no Brasil em abril com o Tank 300 e, mais recentemente, trouxe o Haval H9 a diesel. Esse último fez um verdadeiro sucesso, oferecendo sete lugares e tração 4×4. Agora, o Tank 400 vai além, ampliando a família e trazendo mais espaço e refinamento.

Design e Dimensões

Falando em espaço, o Tank 400 mede impressionantes 4,87 m de comprimento, 2,85 m de entre-eixos, 1,96 m de largura e 1,90 m de altura. Com isso, ele é um pouco maior do que seu irmão menor, o 300. Uma boa notícia é que a capacidade do porta-malas agora é de 566 litros, corrigindo uma das principais reclamações dos usuários do modelo anterior.

Visualmente, o SUV é marcante, com linhas retas e ângulos que lembram veículos militares modernos. A traseira traz um estepe pendurado na tampa, que ainda abre lateralmente, dando um charme de robustez que muita gente adora.

Interior e Tecnologia

Ao entrar no Tank 400, você nota de cara que o interior foi desenhado para impressionar. O painel possui acabamento em madeira, além de uma central multimídia sensacional de 16,2 polegadas e um quadro digital de 12,3 polegadas. Vale até mencionar que tem um retrovisor digital e uma tela traseira de 15,6 polegadas. Tem até geladeira a bordo, porque quem gosta de carro sabe que conforto é tudo.

Na parte da tecnologia, esse SUV não decepciona. Ele vem equipado com o Coffee Pilot Ultra de terceira geração, um sistema de assistência ao motorista que usa câmeras e sensores — incluindo lidar no teto — para uma condução assistida em rodovias e nas cidades. É aquele recurso que faz a diferença, especialmente em noites mais escuras, trazendo mais segurança ao dirigir.

Motorização e Desempenho

Quando o assunto é motorização, o Tank 400 não economiza: a versão Hi4-Z combina um motor 2.0 turbo com dois elétricos, totalizando até 322 cv. Isso permite uma autonomia de 200 km usando apenas eletricidade. Já a versão Hi4-T tem um conjunto híbrido plug-in com impressionantes 408 cv e uma bateria de 37,1 kWh, permitindo até 105 km sem precisar usar gasolina.

O desempenho é de respeito! O Tank 400 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos e tem um consumo que pode chegar a 11,4 km/l no ciclo chinês. Para carregar a bateria, a recarga rápida leva só 24 minutos para ir de 30% a 80%, e a lenta demora pouco mais de seis horas.

Conclusão

No geral, o Tank 400 se apresenta equilibrando agressividade e conforto. Por fora, ele transmite uma sensação de robustez com seu design impactante e altura generosa em relação ao solo. Por dentro, traz conforto digno de um carro premium, com bancos elétricos e um teto solar panorâmico.

Se confirmar sua presença no Brasil, é uma aposta interessante da GWM para se firmar entre os utilitários de luxo que também têm vocação para off-road. Quem aí já está ansioso para conhecê-lo pessoalmente?