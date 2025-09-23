Nissan Frontier 2026 chega com três versões e mais segurança

A Nissan Frontier se atualiza e traz várias novidades para a linha 2026, garantindo seu lugar de destaque entre as picapes médias do mercado. O novo modelo vem com mais recursos de segurança e assistência ao motorista, que antes estavam disponíveis apenas nas versões mais caras. Agora, até a versão Attack, famosa pelo custo-benefício, também vai poder desfrutar dessas melhorias.

Essas atualizações chegam em um momento crucial, já que a produção da Frontier será transferida para o México. A intenção é deixar a condução mais segura, com um pacote de assistência ao motorista ampliado. Isso significa que a picape vai contar com tecnologias que ajudam a evitar colisões e situações de risco, algo que todo motorista aprecia.

Novos Equipamentos para Mais Segurança

Uma das estrelas da atualização é o Alerta Avançado de Colisão Frontal, que avisa quando existe risco de batida. E se você já dirigiu em trânsito intenso, sabe como um recurso desses pode fazer a diferença. Também foi adicionado o Assistente Inteligente de Frenagem, que pode até evitar impactos, algo que poderia salvar muitas cabeças. Além disso, o novo Alerta de Atenção ao Motorista vai monitorar seu estado e alertar caso perceba sinais de cansaço ou distração.

Outro detalhe importante: agora é possível desligar o airbag do passageiro. Essa prática é exigida pelo Latin NCAP e é bem útil para quem transporta crianças no banco da frente. Você só precisa usar a chave do carro para acionar essa função, e um LED no painel vai indicar que a alteração foi feita. Segurança em primeiro lugar!

Versões e Recursos da Linha 2026

A linha 2026 da Frontier segue com três versões: Attack, Pro-4X e Platinum. As versões mais completas oferecem recursos como câmera 360º, detector de objetos em movimento, teto solar panorâmico e uma central multimídia de 8 polegadas. Para quem se preocupa com segurança, todas as versões vêm com seis airbags, Isofix, e controles de tração e estabilidade.

Em relação ao motor, a gama permanece com o já conhecido 2.3 biturbo a diesel, que entrega 190 cv e torque de 45,9 kgfm. Esse motor é sempre acoplado a um câmbio automático de sete marchas. Isso garante não só a força necessária para encarar trabalhos pesados, mas também um bom desempenho em trilhas e off-road. As dimensões robustas, com 5,26 metros de comprimento e 1,85 m de largura, facilitam a carga de até 1.005 kg e tornam a picape ideal para terrenos difíceis.

Desempenho no Mercado

De acordo com dados da Fenabrave, de janeiro a agosto de 2025, a Nissan Frontier emplacou 4.400 unidades, ficando atrás das rivais no segmento de picapes médias. No topo desse ranking está a Toyota Hilux, com impressionantes 32.093 veículos vendidos. Logo atrás vem a Ford Ranger, com 21.708 unidades, e a Chevrolet S10, com 18.772 exemplares.

Os preços já estão definidos: a versão Attack custa R$ 277.590, enquanto a Pro-4X e a Platinum são vendidas por R$ 317.990. A Frontier 2026 continua apostando em um design atraente, robustez e tecnologia, prontinha para atender tanto os aventureiros quanto aqueles que precisam de um aliado no dia a dia de trabalho.