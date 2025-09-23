Novos 50 radares iniciam multações em SP

As rodovias de São Paulo estão passando por uma fiscalização reforçada na velocidade. Desde a meia-noite da última terça-feira (23), cinquenta novos radares entraram em ação em vários pontos do estado. E isso é só o começo, porque o governo ainda planeja instalar mais equipamentos para aumentar a segurança nas estradas e reduzir os acidentes.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) já havia colocado em funcionamento 29 radares no dia 16 de setembro. Com as novas adições, o número total de radares ativos sobe para 241! A ideia é ter, ao todo, 649 aparelhos espalhados em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais. E, enquanto isso, também temos boas novas: São Paulo está investindo em ônibus elétricos e já conta com quase mil deles na frota.

Esses novos radares foram instalados em locais criticamente identificados, ou seja, onde o histórico de acidentes é mais preocupante e onde o excesso de velocidade é comum. Para deixar tudo ainda mais claro, todos esses pontos têm placas sinalizando qual é o limite de velocidade permitido, então não dá pra alegar que não sabia.

O funcionamento é bem simples: se você ultrapassar a velocidade máxima, a multa é automática. Por exemplo, em áreas como a SP-036, em Piracaia, o limite é só de 40 km/h. Já em outros trechos, como na SP-253, em Jaboticabal, pode chegar até 100 km/h. E quem dirige frequentemente sabe que respeitar os limites faz toda a diferença quando se trata de segurança na estrada.

A estratégia do DER não é apenas punir; o foco é salvar vidas. Ao incentivar uma redução na velocidade média, a ideia é diminuir a gravidade das colisões e atropelamentos. Isso sim é um avanço para a segurança de todos!

Os novos radares estão sendo instalados a partir de um contrato assinado em 2023 e prevê uma implementação gradual. Os próximos a serem colocados em operação estão passando por testes para garantir que tudo funcione direitinho desde o começo.

Atualmente, São Paulo já possui cerca de 1.700 radares, incluindo os do DER e aqueles das concessionárias que cuidam de parte da malha rodoviária. Com a ampliação, o governo está mirando em um trânsito mais seguro e eficiente, tanto para motoristas quanto para passageiros.

A localização dos 50 novos radares em operação:

A lista completa é extensa, mas aqui estão alguns dos locais:

– SP 036, Km 89,778 – Piracaia – 40 km/h

– SP 063, Km 42,350 – Bragança Paulista – 40 km/h

– SP 253, Km 207,050 – Jaboticabal – até 100 km/h

– SP 222, Km 52,800 – Iguape – 60 km/h

– E por aí vai!

Esse aumento na fiscalização é algo que todos devemos ficar atentos. Afinal, quanto mais nós respeitarmos os limites, mais seguras nossas estradas serão.