São Paulo alcança mil ônibus elétricos na frota urbana

São Paulo está acelerando o processo para transformar seu transporte público em algo mais limpo e moderno. A ideia é unir tecnologia e conforto, tornando tudo mais agradável para os usuários. Recentemente, a cidade anunciou um plano para reduzir a poluição e melhorar a qualidade de vida de todos.

Na última quinta-feira (18), a Prefeitura deu um passo importante ao planejar a instalação de sistemas de armazenamento de energia nas garagens dos ônibus. Essa tecnologia, chamada BESS, vai permitir carregar mais veículos de forma independente da distribuidora de energia, ajudando a fortalecer a infraestrutura elétrica. Quem vive em cidades grandes sabe como mudanças assim podem fazer diferença durante o dia a dia.

E tem mais! No próximo Dia Mundial sem Carro (22), o prefeito Ricardo Nunes entregou 120 ônibus elétricos. Isso eleva o total para 961 ônibus não poluentes em operação na cidade, sendo 760 movidos a bateria e 201 trólebus. É um ótimo passo rumo a uma frota mais verde!

Esses novos equipamentos serão instalados em até 90 dias nas garagens da A2 e Auto Bless, sem custo para a Prefeitura. A responsabilidade vai ficar com a Huawei e o Grupo Matrix Energia, que vão cuidar de toda a instalação. Isso significa que a cidade avança sem arcar com essas despesas, bem legal, né?

A substituição dos ônibus a diesel tem um impacto ambiental significativo. Cada ônibus elétrico ajuda a evitar a emissão de 87 toneladas de CO2 por ano — imagine isso em termos de árvores plantadas: cerca de 6,4 mil! Além disso, isso também ajuda a reduzir o consumo de diesel, que todos sabemos como impacta tanto o bolso quanto o meio ambiente.

Nunes comentou que São Paulo se tornou uma referência nacional em ações ambientais. E isso vai além de apenas ter ônibus novos; os veículos são silenciosos e oferecem uma melhor qualidade de vida para todos: passageiros, motoristas e cobradores. Você que já pegou um ônibus barulhento sabe como isso faz a diferença!

Esses coletivos também têm um toque especial de conforto. Com ar-condicionado, Wi-Fi e tomadas USB para você recarregar o celular durante a viagem, a experiência de andar de ônibus melhora bastante. E, claro, por serem mais silenciosos, ajudam a tornar o deslocamento mais agradável, principalmente em áreas mais tranquilas da cidade.

Motoristas também estão sentindo os benefícios. Simone de Lima, que já está na profissão há 18 anos, afirmou que se sente mais disposta ao dirigir um desses veículos elétricos. Para ela, além de contribuir ao meio ambiente, dirigir um ônibus assim reduz o desgaste do trabalho. É sempre bom ouvir isso, não é mesmo?

Esse novo lote de ônibus foi financiado pelo BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Com essa entrega e a chegada da tecnologia BESS, São Paulo avança na direção de uma mobilidade mais sustentável. As mudanças estão por toda parte e, aos poucos, vamos nos adaptando a essa nova era.