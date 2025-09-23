Motos mais vendidas até 22 de setembro de 2025, segundo Fipe

Até o dia 22 de setembro, a Honda CG 160 segue firme e forte no primeiro lugar das motos mais vendidas do Brasil, com impressionantes 32.891 unidades emplacadas. O sucesso do modelo é tão grande que, em comparação com agosto, as vendas aumentaram 9%.

Logo atrás, encontramos a Honda Biz, que conquistou a segunda posição com 17.265 vendas — um crescimento de 10% em relação ao mês anterior. É interessante ver como esses modelos populares continuam atraindo tanto os consumidores brasileiros. Afinal, quem não pensa na Biz como uma opção prática para o dia a dia nas cidades?

Ainda na lista, a Honda Pop 110i ocupa o terceiro lugar, com 15.610 unidades comercializadas. Esse modelo, que é muito querido, teve um crescimento surpreendente de 25% nas vendas, mostrando que a galera está cada vez mais disposta a investir em economia e versatilidade.

A Honda NXR 160 Bros não ficou para trás, aparecendo em quarto lugar com 13.342 motos emplacadas e uma alta de 13% em relação ao mês anterior. Vale lembrar que essa moto é uma favorita entre quem curte tocar uma trilha nas horas vagas ou até mesmo encarar o trânsito urbano com mais facilidade. Em quinto, temos a Sport 110i, um modelo que se destacou por ser o único fora da linha Honda entre os mais procurados, com 8.346 vendas e um avanço de 12%.

A Yamaha YBR 150 chega em sexto lugar, somando 5.813 vendas e um aumento moderado de 4%. Essa moto é ideal para quem busca conforto e performance na estrada, sem falar na durabilidade que a marca oferece. Na sétima posição, encontramos a Honda CB 300F, com 4.343 unidades vendidas.

Agora, dá uma olhada na Honda PCX 160, que está no oitavo lugar, com 3.640 motos vendidas. Esse modelo é perfeito para quem enfrenta o trânsito no dia a dia, já que combina estilo e praticidade. Logo depois, a Yamaha Fazer 250 aparece na nona posição, com 3.376 unidades, e a lista se finaliza com a Shineray XY 125, que registrou 3.287 emplacamentos.

É fascinante ver o que os brasileiros estão escolhendo na hora de comprar motos, não é mesmo? O mercado está sempre mudando, e esses números refletem o que as pessoas realmente buscam em termos de eficiência e custo-benefício.

Ranking das motos mais vendidas em setembro de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 32.891 2º Honda Biz 17.265 3º Honda Pop 110i 15.610 4º Honda NXR 160 Bros 13.342 5º Sport 110i 8.346 6º Yamaha YBR 150 5.813 7º Honda CB 300F 4.343 8º Honda PCX 160 3.640 9º Yamaha Fazer 250 3.376 10º Shineray XY 125 3.287

Esse ranking, produzido pela Fipe Carros com dados da Fenabrave, dá uma visão clara do que está agitando o mercado de motos no Brasil.

Se você é do tipo que aprecia um bom motor, vale a pena ficar de olho nessas tendências!