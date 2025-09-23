Motos mais vendidas até 22 de setembro de 2025, segundo Fipe

Até o dia 22 de setembro, a Honda CG 160 segue firme e forte no primeiro lugar das motos mais vendidas do Brasil, com impressionantes 32.891 unidades emplacadas. O sucesso do modelo é tão grande que, em comparação com agosto, as vendas aumentaram 9%.
Logo atrás, encontramos a Honda Biz, que conquistou a segunda posição com 17.265 vendas — um crescimento de 10% em relação ao mês anterior. É interessante ver como esses modelos populares continuam atraindo tanto os consumidores brasileiros. Afinal, quem não pensa na Biz como uma opção prática para o dia a dia nas cidades?
Ainda na lista, a Honda Pop 110i ocupa o terceiro lugar, com 15.610 unidades comercializadas. Esse modelo, que é muito querido, teve um crescimento surpreendente de 25% nas vendas, mostrando que a galera está cada vez mais disposta a investir em economia e versatilidade.
A Honda NXR 160 Bros não ficou para trás, aparecendo em quarto lugar com 13.342 motos emplacadas e uma alta de 13% em relação ao mês anterior. Vale lembrar que essa moto é uma favorita entre quem curte tocar uma trilha nas horas vagas ou até mesmo encarar o trânsito urbano com mais facilidade. Em quinto, temos a Sport 110i, um modelo que se destacou por ser o único fora da linha Honda entre os mais procurados, com 8.346 vendas e um avanço de 12%.
A Yamaha YBR 150 chega em sexto lugar, somando 5.813 vendas e um aumento moderado de 4%. Essa moto é ideal para quem busca conforto e performance na estrada, sem falar na durabilidade que a marca oferece. Na sétima posição, encontramos a Honda CB 300F, com 4.343 unidades vendidas.
Agora, dá uma olhada na Honda PCX 160, que está no oitavo lugar, com 3.640 motos vendidas. Esse modelo é perfeito para quem enfrenta o trânsito no dia a dia, já que combina estilo e praticidade. Logo depois, a Yamaha Fazer 250 aparece na nona posição, com 3.376 unidades, e a lista se finaliza com a Shineray XY 125, que registrou 3.287 emplacamentos.
É fascinante ver o que os brasileiros estão escolhendo na hora de comprar motos, não é mesmo? O mercado está sempre mudando, e esses números refletem o que as pessoas realmente buscam em termos de eficiência e custo-benefício.
Ranking das motos mais vendidas em setembro de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|32.891
|2º
|Honda Biz
|17.265
|3º
|Honda Pop 110i
|15.610
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|13.342
|5º
|Sport 110i
|8.346
|6º
|Yamaha YBR 150
|5.813
|7º
|Honda CB 300F
|4.343
|8º
|Honda PCX 160
|3.640
|9º
|Yamaha Fazer 250
|3.376
|10º
|Shineray XY 125
|3.287
Esse ranking, produzido pela Fipe Carros com dados da Fenabrave, dá uma visão clara do que está agitando o mercado de motos no Brasil.
Se você é do tipo que aprecia um bom motor, vale a pena ficar de olho nessas tendências!