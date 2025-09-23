Carros mais vendidos até 22 de setembro de 2025 segundo a Fipe

A Fiat Strada não dá sinais de ceder seu trono e continua firme como o carro mais vendido do Brasil. Até o dia 22, essa picape, que rola as ruas com potência, acumulou a impressionante marca de 9.443 unidades vendidas. Isso resultou em uma diferença de 2.090 vendidos a mais que o segundo colocado, o Volkswagen Polo.

Em seguida, na vice-liderança, temos o Polo com 7.353 unidades emplacadas. Se você busca um hatch bem equilibrado, esse é uma das suas melhores opções. E não podemos esquecer do Hyundai HB20, que garantiu o terceiro lugar com 6.594 unidades. Logo atrás, o Fiat Argo se destacou, acumulando 5.958 vendas.

SUVs em Alta

Na categoria dos SUVs, quem brilha é o Toyota Corolla Cross, que lidera com 5.042 veículos vendidos. Separado pelo segundo colocado, o Volkswagen Tera, que já atingiu 4.358 emplacamentos, a diferença mostra a força do Corolla Cross no mercado.

O Hyundai Creta aparece em terceiro lugar, com 4.183 unidades vendidas. Logo após, o Nissan Kicks se destaca na quarta posição, com 4.164 emplacamentos. O Chevrolet Tracker fecha o top cinco, vendendo 3.925 unidades.

O Clássico Onix

O Chevrolet Onix não poderia ficar de fora. Ele ocupa a sexta posição com 4.609 unidades vendidas. Logo em seguida, a Volkswagen Saveiro aparece na sétima posição, com 4.594 emplacamentos.

No chão da fábrica, o Chevrolet Onix Plus mantém seu status de sedã mais vendido, com 3.453 emplacamentos e ocupando a 14ª posição geral. O Hyundai HB20S, que antes dominava, caiu para o segundo lugar, terminando com 2.851 unidades.

Ranking dos Carros Mais Vendidos

Vamos dar uma olhada no ranking dos carros mais vendidos do Brasil em setembro:

Fiat Strada – 9.443 Volkswagen Polo – 7.353 Hyundai HB20 – 6.594 Fiat Argo – 5.958 Toyota Corolla Cross – 5.042 Chevrolet Onix – 4.609 Volkswagen Saveiro – 4.594 Volkswagen Tera – 4.358 Hyundai Creta – 4.183 Nissan Kicks – 4.164

Esse ranking é fruto dos números apresentados pela Fipe Carros, baseando-se nos dados da Fenabrave. Cada um desses carros tem sua história e trajetória nas ruas brasileiras, mostrando que, para cada estilo e necessidade, há sempre um modelo que se destaca.