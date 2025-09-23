Previsão do tempo em Umuarama para quarta-feira, 24/09

Nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, a cidade de Umuarama, localizada no Paraná, terá um dia ensolarado, com um céu limpo e temperaturas agradáveis. O sol nasce às 6h20 e se põe às 18h30, garantindo horas de luz durante o dia.

As temperaturas previstas variam entre 15,5°C pela manhã e podem chegar a 29,4°C à tarde. Essa amplitude térmica é considerada confortável, agradando aqueles que preferem dias quentes e noites frescas. A umidade do ar estará ao redor de 41%, o que contribui para uma sensação térmica agradável, sem risco de ressecamento.

A visibilidade na cidade será ótima, com uma média de 10 km, e o vento deve ser fraco, alcançando até 14,8 km/h. Essas condições favorecem as atividades ao ar livre, já que não há previsão de chuva ou outros fenômenos meteorológicos que possam atrapalhar passeios ou exercícios.

No que diz respeito aos fenômenos naturais, a lua estará em fase crescente, com apenas 4% de iluminação. Ela aparece às 7h42 e se põe às 21h04, mas sua iluminação não afetará a luminosidade do dia. Nesta época do ano, as características do clima ajudam a manter o equilíbrio típico da primavera.

A previsão para quinta-feira, dia 25, indica que o tempo continuará estável. O céu deverá permanecer claro e as temperaturas variarão entre 15,5°C e 29,1°C. O vento pode ficar um pouco mais forte, chegando a 24,8 km/h, mas ainda assim não deve causar desconforto. A umidade relativa do ar terá um leve aumento, chegando a 50%, o que deve proporcionar uma sensação de frescor durante o dia.

Com essas condições climáticas favoráveis, os moradores de Umuarama poderão aproveitar os dias ao ar livre, seja para caminhadas, passeios ou outras atividades.