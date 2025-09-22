Acidente entre moto e Hilux termina em tragédia em Coxim

Um acidente grave ocorreu na noite de sábado (20) na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande, resultando na morte do motociclista Jazon Vieira de Assunção, de 55 anos. O incidente foi registrado por câmeras de monitoramento e aconteceu por volta das 18h10.

Jazon estava pilotando uma motocicleta Honda Titan em direção ao Centro, quando colidiu frontalmente com uma caminhonete Toyota Hilux, que estava no sentido oposto. Testemunhas relataram que a Hilux parecia estar em alta velocidade no momento do acidente, o que talvez tenha contribuído para a gravidade da colisão.

O impacto foi tão forte que Jazon não sobreviveu, enquanto o motorista da caminhonete sofreu apenas ferimentos leves. As imagens do acidente mostram o motociclista sendo atingido em plena avenida, que é estreita, e três pessoas que estavam próximas reagiram em estado de choque com a violência do impacto. Após a colisão, a Hilux ainda derrubou o muro e o cavalete de uma residência, ficando com a parte dianteira completamente danificada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local, mas ao chegar, a equipe apenas pôde confirmar a morte do motociclista. A Polícia Militar, através do Grupamento de Trânsito, tomou conta da situação, controlando o tráfego e bloqueando a avenida em ambas as direções para garantir a preservação das evidências.

Peritos estiveram no local para analisar as circunstâncias do acidente, coletando informações que irão auxiliar na investigação. Segundo relatos, Jazon tinha experiência em pilotar motocicletas, mas a gravidade da colisão com a caminhonete não lhe deu chance de sobrevivência.

A Polícia Civil ficará encarregada de investigar o caso, analisando as imagens, os vestígios deixados na cena e ouvindo as testemunhas para esclarecer as causas e as responsabilidades do acidente.