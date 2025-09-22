“Coração indomável” estreia e SBT fica em 4º lugar no Ibope

O SBT trouxe uma nova novela para sua programação noturna, substituindo o jornalístico “Aqui Agora”. A trama escolhida é a reprise da novela mexicana “Coração Indomável”, que está sendo exibida apenas no estado de São Paulo. Isso gerou descontentamento entre os fãs de novelas mexicanas que vivem em outras partes do Brasil, onde a novela não está disponível.

Na estreia da trama, que ocorreu no dia 22 de setembro, o SBT obteve a quarta colocação no Ibope, com uma média de 2,8 pontos, enquanto a Band ficou em terceiro lugar com 3,0 pontos.

“Coração Indomável” não é uma novidade para os telespectadores do SBT. Originalmente, a novela foi exibida pela primeira vez em 2015 e voltou à programação em 2018, destacando-se como uma das produções mais populares do canal.

Produzida pela Televisa em 2013, esta novela é uma adaptação da obra clássica “Marimar”, que fez muito sucesso no Brasil e em outros países da América Latina nos anos 90. A novela conta com um elenco de destaque, incluindo:

Ana Brenda Contreras , famosa pela sua atuação em “Teresa”, que vive a protagonista Maricruz.

, famosa pela sua atuação em “Teresa”, que vive a protagonista Maricruz. Daniel Arenas , que já participou de “A Gata”, interpretando Otávio Narváez.

, que já participou de “A Gata”, interpretando Otávio Narváez. César Évora, conhecido por sua performance em “A Madrasta”, que faz o patriarca Alessandro.

Sinopse da Trama

A história gira em torno de Maricruz, uma jovem pobre que mora com seu avô Ramiro e sua irmã adotiva Soledade. Sua vida muda ao encontrar Otávio, um piloto desempregado, que a defende de abusos. Para incomodar a família, Otávio se casa com Maricruz, mesmo sem amor, mas acaba se apaixonando de verdade.

A trama ganha um tom dramático quando Lúcia, cunhada de Otávio, falsamente acusa Maricruz, colocando-a na prisão. Durante o tempo em que está encarcerada, Maricruz enfrenta a morte trágica de seu avô em um incêndio provocado. Sozinha e grávida, ela consegue escapar e se muda para a capital, onde descobre que trabalha na casa de seu pai biológico, Alessandro.

Mudando seu nome para Alessandra Mendonça Olivares, Maricruz melhora sua condição de vida ao se tornar administradora de um cassino na Ilha Dourada. A novela acompanha sua luta contra as vilãs Carola e Raiza, além do reencontro com Otávio, que não a reconhece e acaba se apaixonando novamente por sua esposa antiga. No final, após herdar as terras de seu pai e se vingar da família Narváez, Maricruz revela a Otávio que ela nunca deixou de ser a mulher que ele abandonou.

Além de “Coração Indomável”, o SBT também está transmitindo os episódios finais da novela “As Filhas da Senhora Garcia” na faixa das 21h.