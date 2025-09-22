Temporal danifica fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz

Um forte temporal atingiu Porto Feliz, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira, e o resultado não foi nada bonito. O vento forte causou um verdadeiro estrago na fábrica de motores da Toyota. O telhado? Praticamente arrancado. Estruturas metálicas? Entortadas. E como se não bastasse, um carro foi encontrado capotado no pátio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dez pessoas tiveram ferimentos leves, mas estavam conscientes e foram levadas para atendimento em veículos da própria empresa. Por sorte, não houve vítimas graves, mas a área foi interditada para que a Defesa Civil faça uma vistoria completa.

O impacto da tempestade

Esse vendaval foi parte de uma frente fria que passou pelo interior paulista, deixando sua marca em cidades como Itu, Salto, Tietê e Sorocaba. Em Porto Feliz, as rajadas de vento chegaram a 90 km/h, mas a Defesa Civil acredita que os ventos possam ter ultrapassado os 100 km/h, levando em conta o tamanho dos danos. Quem já andou por estradas em dias de vento forte sabe como é perigoso, né?

Imagens feitas por funcionários mostram bem a força da tempestade: telhados voando, colunas de ferro entortadas e um verdadeiro caos na área externa da fábrica. O que era pra ser uma tarde tranquila virou um cenário de destruição.

A cidade em estado de emergência

Diante dessa situação, a Prefeitura decretou estado de emergência. A cidade não só enfrentou o estrago na fábrica, mas também registrou quedas de árvores, falta de energia elétrica e até destelhamento de residências. Se você já passou por isso em uma tempestade, imagina o quanto deve ter sido complicado para os moradores da região.

A história da fábrica da Toyota

Falando um pouco sobre a fábrica, inaugurada em maio de 2016, ela foi o primeiro complexo da Toyota a produzir motores na América Latina. Localizada às margens da Rodovia Marechal Rondon, o investimento inicial foi de R$ 580 milhões e, até agora, cerca de 700 pessoas trabalham lá. Essa fábrica é responsável por várias etapas de produção de motores, incluindo fundição e montagem. Eles fabricam motores para modelos como Corolla e Corolla Cross.

A capacidade instalada é impressionante: 108 mil unidades por ano, e a tecnologia utilizada é uma das mais modernas do grupo Toyota no mundo. Quando você dirige um Corolla, pode imaginar que aquela potência e eficiência estão sendo geradas bem ali em Porto Feliz.

A Defesa Civil segue com equipes na área, avaliando os danos e ajudando os moradores. Até o fechamento deste texto, a Toyota ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Uma situação tensa para todos envolvidos e que nos lembra da força da natureza.