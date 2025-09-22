Mundo Automotivo

Temporal danifica fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz

Autor Rodrigo Campos
Temporal arrasa fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz (SP)

Um forte temporal atingiu Porto Feliz, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira, e o resultado não foi nada bonito. O vento forte causou um verdadeiro estrago na fábrica de motores da Toyota. O telhado? Praticamente arrancado. Estruturas metálicas? Entortadas. E como se não bastasse, um carro foi encontrado capotado no pátio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dez pessoas tiveram ferimentos leves, mas estavam conscientes e foram levadas para atendimento em veículos da própria empresa. Por sorte, não houve vítimas graves, mas a área foi interditada para que a Defesa Civil faça uma vistoria completa.

O impacto da tempestade

Esse vendaval foi parte de uma frente fria que passou pelo interior paulista, deixando sua marca em cidades como Itu, Salto, Tietê e Sorocaba. Em Porto Feliz, as rajadas de vento chegaram a 90 km/h, mas a Defesa Civil acredita que os ventos possam ter ultrapassado os 100 km/h, levando em conta o tamanho dos danos. Quem já andou por estradas em dias de vento forte sabe como é perigoso, né?

Imagens feitas por funcionários mostram bem a força da tempestade: telhados voando, colunas de ferro entortadas e um verdadeiro caos na área externa da fábrica. O que era pra ser uma tarde tranquila virou um cenário de destruição.

A cidade em estado de emergência

Diante dessa situação, a Prefeitura decretou estado de emergência. A cidade não só enfrentou o estrago na fábrica, mas também registrou quedas de árvores, falta de energia elétrica e até destelhamento de residências. Se você já passou por isso em uma tempestade, imagina o quanto deve ter sido complicado para os moradores da região.

A história da fábrica da Toyota

Falando um pouco sobre a fábrica, inaugurada em maio de 2016, ela foi o primeiro complexo da Toyota a produzir motores na América Latina. Localizada às margens da Rodovia Marechal Rondon, o investimento inicial foi de R$ 580 milhões e, até agora, cerca de 700 pessoas trabalham lá. Essa fábrica é responsável por várias etapas de produção de motores, incluindo fundição e montagem. Eles fabricam motores para modelos como Corolla e Corolla Cross.

A capacidade instalada é impressionante: 108 mil unidades por ano, e a tecnologia utilizada é uma das mais modernas do grupo Toyota no mundo. Quando você dirige um Corolla, pode imaginar que aquela potência e eficiência estão sendo geradas bem ali em Porto Feliz.

A Defesa Civil segue com equipes na área, avaliando os danos e ajudando os moradores. Até o fechamento deste texto, a Toyota ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Uma situação tensa para todos envolvidos e que nos lembra da força da natureza.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

