Prefeitura organiza equipes para reparar danos das chuvas em PG

Tempestade Afeta Ponta Grossa com Mais de 75 mm de Chuvas e Ventos de 72 km/h

Na madrugada de segunda-feira (22), Ponta Grossa enfrentou um forte temporal, resultando em chuvas que ultrapassaram 75 mm e rajadas de vento registradas a 72 km/h. A situação levou a Prefeitura a mobilizar equipes de diversos setores para atender aos danos causados pelas intempéries, com mais de 200 pessoas afetadas.

Agentes da Defesa Civil, da Superintendência de Trânsito e Segurança Viária, e servidores da Fundação de Assistência Social e de várias secretarias, como Serviços Públicos e Meio Ambiente, trabalharam incansavelmente para reparar os estragos em diferentes áreas da cidade.

A prefeita Elizabeth Schmidt acompanhou a situação de perto e afirmou que o atendimento às famílias afetadas é uma prioridade. Além disso, foram determinadas vistorias preventivas em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) para assegurar a segurança das crianças.

Até agora, foram registrados 39 atendimentos pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, dos quais 29 envolviam destelhamentos e 10 quedas de árvores em imóveis e vias públicas. O bairro mais atingido foi o Chapada, que sofreu com o maior número de destelhamentos.

Um dos casos mais sérios aconteceu no Parque Bonsucesso, onde o telhado do ginásio da Escola Municipal José Pinto Rosas foi arrancado. Essa escola, que atende 320 alunos da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, teve suas aulas suspensas devido aos danos à sua estrutura. O secretário de Cidadania e Segurança Pública, Guilherme Rangel, informou que o local foi interditado e será submetido a uma perícia técnica para investigar os motivos da queda do telhado.

A Secretaria de Educação já se mobilizou para transferir os alunos da escola para unidades de ensino temporárias. As crianças da educação infantil irão para o CMEI Padre Ezequiel Belchior, enquanto os alunos do ensino fundamental serão realocados para a Escola Municipal Frederico Constante Degraf. Essa transferência começará após a conclusão da perícia.

Além disso, vários bairros da cidade enfrentaram interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que afetou o funcionamento de unidades de saúde. Nos postos de saúde Madre Josefa, Rômulo Pazzinato, entre outros, os atendimentos que dependem de sistemas eletrônicos foram suspensos. O CRAS da Coronel Cláudio ainda permanece sem energia, o que tem dificultado o atendimento ali.

Os semáforos da cidade também foram impactados, com problemas em 42 cruzamentos, especialmente na região central. Para garantir a segurança do tráfego, equipes da Superintendência de Trânsito estiveram mobilizadas, realizando sinalização nos locais afetados. Até o momento, mais de 90% dos semáforos já voltaram a funcionar normalmente.

A Defesa Civil informou que, apesar dos estragos, não há registro de feridos ou desabrigados. As equipes continuam trabalhando para restabelecer a normalidade na cidade.