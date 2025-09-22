“Chiquititas” sai da Netflix em outubro após oito anos

Após quase dez anos disponíveis, a novela infantil “Chiquititas” deixará o catálogo da Netflix no dia 20 de outubro. A produção, que foi exibida pelo SBT entre 2013 e 2015, tornou-se um grande sucesso na plataforma de streaming, superando até mesmo algumas produções hollywoodianas em audiência.

A decisão de remover “Chiquititas” do serviço está ligada ao não-renovação do contrato entre o SBT e a Netflix. Fontes informam que há negociações para que a novela seja disponibilizada futuramente no Disney+, onde já está disponível o conteúdo “A Caverna Encantada” (2024).

O impacto da saída da novela é significativo, especialmente considerando que apenas no primeiro semestre de 2023, “Chiquititas” foi o conteúdo brasileiro mais assistido na Netflix, com impressionantes 162 milhões de horas vistas. Esse número colocou a novela acima de séries populares como “Stranger Things”, “Bridgerton”, “The Crown” e “Round 6”.

Um dos destaques da série foi sua capacidade de reter o público, com 545 capítulos que eram frequentemente assistidos repetidamente por famílias e crianças, mantendo a relevância da produção mesmo após anos de exibição. Na televisão aberta, “Chiquititas” também fez sucesso no SBT, semelhante à versão original argentina que conquistou o público nos anos 90.

Para aqueles que desejam assistir à novela após sua saída da Netflix, os episódios de “Chiquititas” estão disponíveis na plataforma +SBT, que é o serviço de streaming oficial da emissora. Porém, atualmente, apenas 160 capítulos estão disponíveis, com novos episódios sendo adicionados mensalmente.

A remoção de “Chiquititas” da Netflix marca uma mudança importante no cenário do streaming brasileiro, uma vez que a novela foi considerada um case de sucesso nacional, conseguindo competir de igual para igual com séries internacionais reconhecidas.