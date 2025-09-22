Cinco aspectos importantes do GP do Bahrein

A Fórmula 1 está de volta, e a quarta etapa prometida é o GP do Bahrein. Estamos todos de olho em como o campeonato vai se desenvolver, com Lando Norris e Max Verstappen, o líder e o vice-líder, separados por apenas um ponto. Enquanto isso, alguns pilotos ainda se ajustam aos seus novos times.

Verstappen pode desafiar a McLaren novamente?

Verstappen surpreendeu no Japão ao vencer uma corrida em que a McLaren parecia ter a vantagem. O holandês se destacou na classificação, garantindo a pole com uma volta incrível. Agora, o Bahrein traz um novo cenário: o asfalto abrasivo de Sakhir é notório por desgastar os pneus rapidamente, e teremos três zonas de DRS, o que deve facilitar as ultrapassagens e deixar a corrida mais emocionante.

E tem o clima, né? O calor promete ser intenso, o que pode mexer com a estratégia das equipes. Antes, Helmut Marko da Red Bull dizia que “quanto mais quente, melhor”. Mas, com a experiência recente, Verstappen mostrou que, na verdade, as temperaturas mais frias funcionaram melhor para ele. O Bahrein será um teste interessante, e como já tivemos testes pré-temporada aqui, a McLaren pode sair na frente. Para Verstappen, apenas um ponto separa o sonho do título da realidade, o que já é uma grande conquista depois de poucas corridas.

É hora de Tsunoda mostrar desempenho

A Red Bull optou por trazer Yuki Tsunoda no lugar de Liam Lawson, buscando velocidade e resultados que ajudem no campeonato. Tsunoda deu alguns sinais de que pode corresponder, mas ainda precisa conhecer melhor o carro e dar mais do que já mostrou. O tempo está correndo, e não dá para a Red Bull esperar muito. Tsunoda precisa marcar pontos e mostrar que tem o potencial para brigar na frente.

Sainz continuará tendo dificuldades?

Carlos Sainz é uma grande aquisição para a Williams, mas mesmo assim, ainda é Alex Albon quem está entregando os melhores resultados. Ninguém pode esperar que Sainz se adapte imediatamente. Correr na parte de trás do grid não é fácil, e a equipe tem um longo caminho pela frente. No Bahrein, Sainz já teve um bom desempenho nos testes pré-temporada. Isso significa que ele pode brilhar quando voltar à pista, mas será que ele conseguirá converter isso em resultados logo de cara?

A Racing Bulls agora é a melhor do pelotão intermediário?

Parece que sim! A Racing Bulls vem mostrando força nas classificações, como Tsunoda, que ficou em quinto lugar em Melbourne e Isack Hadjar, que também se destacou. Embora tenham enfrentado dificuldades para transformar essas boas colocações em resultados nas corridas, o oitavo lugar de Hadjar no Japão foi uma confirmação de que estão a caminho de se estabelecer como uma força no pelotão intermediário.

Um tipo diferente de corrida em Suzuka

O GP do Japão pode não ter sido mega empolgante, mas Suzuka não é conhecido pelas muitas ultrapassagens. Já o Bahrein é outra história. A pista é recheada de curvas e retas que favorecem batalhas mais longas, principalmente com as zonas de DRS. Assim, se a corrida seguir sem safety car, será interessante ver se os carros atuais conseguem realmente mostrar todo seu potencial ou se vamos presenciar mais uma corrida morna. Afinal, a história recente tem mostrado que o desempenho está se equiparando a máquinas de outros campeonatos bem rápidos. Se Sakhir também se mostrar um grande tédio, isso não é um bom sinal para as corridas que vêm por aí.