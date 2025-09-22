Mundo Automotivo

Ar sujo: um desafio crescente em 2025

Autor Rodrigo Campos
Por que ar sujo é um problema tão grande em 2025
Por que ar sujo é um problema tão grande em 2025

O GP do Japão de domingo não entrou para a história da Fórmula 1 como uma das corridas memoráveis. Isso porque a degradação dos pneus foi tão baixa que os resultados finais se assemelharam muito aos das qualificações. E, para completar, as chances de ultrapassagem foram quase nulas. Quem já teve a oportunidade de enfrentar a pista de Suzuka sabe como isso pode deixar os fãs um pouco frustrados, né?

Ultrapassar por lá nunca foi tarefa fácil. A Curva 1, por exemplo, não é exatamente um lugar propício para manobras arrojadas. O DRS, que deveria ajudar, acaba sendo meio ineficaz devido às características do circuito. E aquelas retas curtas seguidas de freadas abruptas? Elas complicam ainda mais a tarefa de aproveitar o “slipstream” de um carro à frente.

Um fator que tem feito barulho nos últimos tempos é o famoso “ar sujo”. Mesmo com os carros da F1 sendo projetados para facilitar as ultrapassagens, a realidade ainda não é bem essa. A ideia era minimizar a perda de downforce quando um carro está atrás de outro, mas parece que as coisas não saíram como o planejado. Nas gerações passadas, a turbulência gerada pela busca incessante por desempenho tornava a tarefa de seguir outro carro uma missão quase impossível.

Os novos carros, com as regras mudadas, inicialmente prometiam uma redução na perda de downforce — de 47% para apenas 18% a 10 metros de distância do carro à frente. Mas, ao que tudo indica, isso não foi suficiente. Em Suzuka, ficou claro que, mesmo com o potencial de uma corrida apertada, os pilotos enfrentavam dificuldades para se manter a menos de um segundo dos adversários.

O desempenho constante dos pneus ajudou, mas isso apenas intensificou a falta de ultrapassagens. Em vez de chegar perto e desafiar o adversário, muitos pilotos acabaram se distanciando. Com as equipes aproveitando brechas nas regras, modificações aerodinâmicas têm acontecido a passos largos.

Asas dianteiras, por exemplo, são cuidadosamente regulamentadas, mas as equipes sempre encontram formas de aperfeiçoá-las. O que deveria melhorar a aerodinâmica acaba, na verdade, gerando mais turbulência e dificultando a aproximação dos carros.

Andrea Stella, chefe da equipe McLaren, resumiu bem a situação: a adição de downforce torna tudo ainda mais complicado. O ar sujo se transforma em uma barreira real para quem tenta ultrapassar, como vimos nas corridas passadas. O regulamento de 2026 promete trazer algumas mudanças para tentar reverter essa situação e tornar as corridas mais emocionantes.

Enquanto isso, circuitos como Suzuka continuarão sendo uma prova desafiadora para os pilotos. A expectativa é que, mesmo com os carros mais rápidos e fechados, as ultrapassagens ainda não sejam tão simples. Portanto, os fãs devem se preparar para ouvir falar sobre “ar sujo” ainda por um bom tempo nesta temporada.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor