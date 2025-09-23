Toyota Corolla Cross tem vendas recordes em setembro

O Toyota Corolla Cross continua mostrando sua garra e se mantendo entre os SUVs mais vendidos do Brasil. Apesar de não ter repetido seu desempenho recorde de agosto, a popularidade do modelo se manteve firme. Um dos fatores que ajudaram o Corolla foi a queda de vendas do Volkswagen T-Cross, que agora não está apenas perdendo espaço, mas também tendo que olhar por cima do ombro para rivais que antes não causavam preocupação, como o Nissan Kicks.

Por falar no T-Cross, a Volkswagen confirmou que sua planta em São José dos Pinhais (PR) está em um intervalo técnico. Isso prejudicou diretamente as vendas do carro em setembro. Essa pausa começou no dia 1º e vai até 29 de setembro, como parte de um grande investimento de R$ 20 bilhões na América do Sul até 2028 — R$ 3 bilhões só para a unidade do Paraná. Isso dá uma ideia de que, embora as coisas estejam um pouco lentas por lá, grandes planos estão sendo feitos para o futuro.

Com a queda nas vendas do T-Cross, outras montadoras estão aproveitando a brecha. O Tera, por exemplo, está se destacando e ganhando mais atenção. Observando o mercado, parece que o T-Cross está perdendo força especialmente nas versões mais em conta, como a Sense (R$ 119.990) e a 200 TSI (R$ 155.990). Esses preços talvez não estejam tão atrativos quanto antes.

Enquanto isso, o Tera vem com uma proposta mais competitiva, oferecendo versões como a Comfort e a High, que começam em R$ 128.890 e R$ 141.890. Esses valores estão muito próximos dos modelos de entrada do T-Cross, mas o Tera parece entregar um pacote mais completo de equipamentos. Isso é algo que muitos consumidores estão começando a notar e considerar.

De acordo com as informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), até o dia 22 de setembro, o Toyota Corolla Cross tinha emplacado 5.042 unidades, garantindo uma vantagem de 684 unidades sobre o segundo colocado, o Volkswagen Tera, que registrou 4.358 emplacamentos. Isso mostra que o Corolla ainda é uma força poderosa entre os SUVs.

Em terceiro lugar, o Hyundai Creta acumulou 4.183 unidades, com uma distância de 859 unidades em relação ao Tera. Já o Nissan Kicks aparece em quarto lugar, com 4.164 unidades emplacadas, e, por conta de algumas versões com nomes parecidos, são contabilizadas como um único modelo.

Entre os demais SUVs, o Chevrolet Tracker está na quinta posição, com 3.925 unidades vendidas. Curiosamente, o T-Cross caiu para a sexta posição, com 3.659 unidades. No total de 2025, o T-Cross ainda lidera com 64.915 emplacamentos, mas a concorrência está definitivamente se esquentando.

É sempre interessante observar como o mercado automotivo se comporta e como novas propostas conseguem mudar a dinâmica entre marcas e modelos.