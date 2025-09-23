Volkswagen Virtus Comfortline tem desconto de R$ 26.363 para PcD

O Volkswagen Virtus Comfortline da linha 2026 traz uma proposta bem interessante para quem está atrás de um carro novo. E o melhor, está disponível com condições especiais para pessoas com deficiência (PcD), permitindo a compra de um zero km com isenção de tributos. Para quem conhece um pouco do mercado, sabe que essa é uma chance e tanto, especialmente para essa categoria.

Mas não é só isso! O Virtus Comfortline também conta com um desconto super atrativo de 18,06% em relação ao preço habitual. E se você está pensando em aproveitar essa oferta, fique ligado: ela é válida até o dia 30 de setembro. Os compradores PcD podem ainda usufruir da isenção total do IPI e um bônus direto da fábrica, tudo para facilitar essa aquisição.

Se você está curioso sobre o preço, a versão Comfortline 200 TSI AT sai por R$ 145.990,00. Porém, para PcD, o valor realmente caí para R$ 119.626,37, o que representa uma redução significativa de R$ 26.363,63. Claro, essa diferença pode variar um pouco conforme a região, a cor escolhida e os opcionais que você optar.

Falando em números, até agosto de 2025, o Virtus já emplacou 24.682 unidades, garantindo a segunda posição entre os sedãs no Brasil. O líder do segmento continua sendo o Chevrolet Onix Plus, que registrou 29.300 vendas. Nada mal, não é?

Agora, se você está se perguntando o que encontra sob o capô do Virtus, o Comfortline é movido por um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, capaz de entregar até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis marchas, o que é um bom ponto pra quem valoriza uma condução suave, especialmente em cidades com muito trânsito.

A tecnologia não fica de fora. O Volkswagen Virtus Comfortline vem com a central multimídia VW Play. É aquela tela sensível ao toque de 10,1″ e que ainda oferece recursos como espelhamento via App-Connect, entradas USB tipo C e, para facilitar ainda mais a vida, um carregador de celular por indução. Imagine só, você está no trânsito e consegue manter o celular sempre pronto!

Segurança é outro ponto forte. O carro tem seis airbags, câmera de ré, e sensores de estacionamento traseiros. Tudo isso aliado ao conforto de um ar-condicionado digital que também conta com um filtro de poeira e pólen, para garantir uma viagem mais agradável — especialmente em dias quentes.

Além disso, ele é equipado com rodas de liga leve aro 16″ e lanternas traseiras em LED, que não só dão um charme a mais ao visual, mas também garantem melhor visibilidade. Sem dúvida, o Virtus Comfortline é uma escolha que combina estilo, tecnologia e conforto.

Se você está pensando em um sedã para o dia a dia, essa pode ser uma ótima opção para explorar!