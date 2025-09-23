Nissan Frontier 2026 ganha mais equipamentos e segurança

A Nissan Frontier está de cara nova para a linha 2026, mesmo após ter sido reestilizada em 2022. Quem acompanha o mundo automotivo sabe que, às vezes, mudanças sutis podem fazer toda a diferença. A boa notícia é que as novidades não se limitam ao design, mas incluem um pacote de segurança repaginado e novos recursos que prometem aumentar a tranquilidade a bordo.

Uma das mudanças mais interessantes é que, a partir de agora, todas as versões vão permitir que o motorista desligue o airbag do passageiro. Isso é feito com a chave do carro e, para te deixar tranquilo, a informação sobre o status do airbag aparece diretamente no painel, através de um LED entre as saídas de ar. Bem prático, não?

Falando em segurança, a versão de entrada, Attack, agora vem equipada com sistema de Alerta Avançado de Colisão Frontal. Imagine que você está no trânsito e, de repente, um carro na sua frente freia brusco; esse sistema avisa sobre a possibilidade de uma colisão, garantindo que você tenha uma chance a mais de evitar um acidente. Além disso, tem o Assistente Inteligente de Frenagem, que intervém na hora crítica para evitar ou diminuir os danos de uma batida. E ainda tem o Alerta de Atenção ao Motorista, perfeito para quem costuma pegar estrada e não quer cair no sono enquanto dirige.

A Frontier é oferecida em três versões: a Attack AT 4×4, que sai por R$ 277.590, e as opções Platinum AT 4×4 e Pro-4X AT 4×4, ambas a R$ 317.990. Todas compartilham um motor 2.3 biturbo diesel robusto, que entrega 190 cv e impressionantes 45,9 kgfm de torque a apenas 1.500 rpm. Com câmbio automático de 7 marchas e tração 4×4 com reduzida, essa picape se mostra bem versátil. Ah, e para quem gosta de escolher o estilo de condução, ela tem quatro modos: Standard, Sport, Off-road e Tow, adequando a resposta do motor para cada situação.

No aspecto físico, a Frontier continua com suas dimensões generosas: 5.262 mm de comprimento e 3.150 mm de entre-eixos. Isso se traduz em uma capacidade de carga de 1.029 kg e um espaço na caçamba que acomoda até 1.043 litros. Então, se você costuma levar peso, seja em viagens ou trabalho, pode contar com isso.

No fim das contas, a Nissan Frontier mantém seu DNA que agrada os amantes de picape, com algumas melhorias que podem facilitar a vida do motorista. Enquanto isso, quem sabe novas novidades não aparecem em breve?