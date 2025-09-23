Toyota Yaris Cross 2026 tem informações antecipadas na Argentina

Quase na hora de desembarcar no Brasil, o novo Toyota Yaris Cross 2026 já está chamando a atenção dos apaixonados por carros. Recentemente, surgiram mais detalhes sobre esse SUV compacto, direto da Argentina, onde ele chega em 27 de novembro. Por aqui, a expectativa é que ele estreie em outubro.

Como um modelo que promete agitar o mercado, o Yaris Cross traz duas grandes novidades: a entrada da Toyota no segmento dos SUVs compactos e a oferta de uma opção híbrida que fica abaixo do Corolla, perfeita para quem busca eficiência sem abrir mão do estilo.

Preparação do Lançamento

Enquanto os concessionários argentinos se preparam para receber o Yaris Cross, a Toyota revelou que o modelo vai encarar a concorrência de pesos pesados como Chevrolet Tracker, Peugeot 2008 e VW T-Cross. Esses carros já estão na faixa dos R$ 200 mil nas versões mais completas. Portanto, a Toyota quer garantir que o Yaris Cross não só entre nessa briga, mas enterre a concorrência com qualidade e tecnologia.

A linha do Yaris Cross contará com cinco versões, desde a XLi a gasolina até a SEG Hybrid, que promete uma pegada mais sustentável. Todas elas vêm equipadas com seis airbags e o pacote de assistência Toyota Safety Sense. Isso tudo garante um toque extra de segurança, ideal para quem passa horas no trânsito.

E quem não aprecia um carro que já chega com saídas de ar traseiras, câmera de ré e até partida por botão? Detalhes que fazem a diferença no dia a dia!

Design e Conforto

As rodas são outro ponto a se destacar: as versões XLi terão rodas de 17", enquanto as mais equipadas terão impressionantes rodas de 18". Isso não é só um charme; rodam bem nas ruas e garantem uma boa presença nas estradas. E como se não bastasse, as versões SEG vão trazer estofamento em couro sintético, teto panorâmico, além de câmeras que te dão uma visão de 360 graus. Ideal para manobras em lugares apertados, não acha?

Motorização

Quanto ao motor, a Toyota manteve o conhecido 1.5 aspirado Dual VVT-i de 106 cv que já é um velho conhecido do Yaris hatchback. Para quem busca performance, as versões mais sofisticadas trarão um motor híbrido que combina um propulsor a combustão de 80 cv com um elétrico de 90 cv, capaz de fazer o carro andar alguns quilômetros apenas no modo elétrico. Imagine rodar em um trânsito pesado sem gastar combustível? Muito prático e econômico!

Um Contratempo

Porém, nem tudo são flores. Uma forte tempestade recentemente danificou a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz (SP), deixando a produção da família Corolla e do Yaris Cross em compasso de espera. O vento forte causou estragos consideráveis, e apesar de não ter deixado feridos graves, a planta passou por inspeção da Defesa Civil. A Toyota ainda está avaliando os danos e sem previsão concreta de retorno das operações.

Com toda essa expectativa, os fãs de carros já estão ansiosos por mais novidades. Ficar atento ao que vem por aí é parte da diversão, não é mesmo?