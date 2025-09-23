Royal Enfield Guerrilla 450 2026 chega ao Brasil; confira preços e versões

A Royal Enfield trouxe uma novidade que promete agitar os apaixonados por motos no Brasil: a Guerrilla 450 2026. Esse modelo é uma versão da plataforma Sherpa 450 e vem com um motor monocilíndrico de 452 cm³. Ele é refrigerado a líquido e conta com um sistema de comando duplo de válvulas (DOHC), que proporciona uma pegada mais esportiva e eficiente.

Esse propulsor entrega 40 cv de potência a 8.000 rpm e impressionantes 4,1 kgfm de torque máximo a 5.500 rpm. O melhor? Mais de 85% do torque está disponível a partir de 3.000 rpm, o que faz toda a diferença nas arrancadas urbanas e na estrada. A moto vem equipada com um câmbio de seis marchas, com embreagem assistida e deslizante, ideal para quem gosta de trocas suaves nas curvas e em subidas.

No que diz respeito ao chassi, ele é do tipo tubular de dupla viga em aço, que garante robustez e estabilidade. A suspensão dianteira possui um garfo telescópico invertido de 43 mm com 140 mm de curso, enquanto a traseira traz um monoamortecedor com link progressivo oferecendo 150 mm de curso. Com rodas de liga leve de aro 17", equipadas com pneus sem câmara, a Guerrilla 450 é ideal para quem curte tanto passeios urbanos quanto aventuras em estradas.

A parte de freios é um ponto forte, com discos de 310 mm na dianteira e 270 mm na traseira, ambos com ABS de duplo canal. Isso significa que, em situações críticas, você pode parar com segurança e confiança. O tanque de combustível tem uma capacidade de 11 litros, e a moto pesa em torno de 185 kg, o que é bem equilibrado para uma pilotagem ágil.

Falando das dimensões, a Guerrilla 450 tem 2.040 mm de comprimento, 850 mm de largura e 1.110 mm de altura. A distância entre-eixos é de 1.440 mm, com uma altura do assento a 780 mm do solo. Para quem tem estatura mais baixa, isso facilita o acesso à moto sem grandes dificuldades.

Agora, se você se preocupa com tecnologia, essa moto não decepciona. Ela vem com um painel TFT circular de 4”, que não só traz todas as informações necessárias mas também conta com conectividade Tripper Dash. Isso significa que você pode navegar pelo Google Maps, conferir a previsão do tempo e até controlar a mídia. Os modos de pilotagem Eco e Performance são um bônus interessante, permitindo um toque a mais de personalização no seu rolê.

A Guerrilla 450 2026 será lançada oficialmente no Brasil a partir de 27 de setembro, e as pré-reservas já estão abertas tanto no site da marca quanto nas concessionárias Royal Enfield espalhadas pelo país.

Royal Enfield Guerrilla 450 2026: preços e versões

Essa belezura chega ao mercado brasileiro em duas versões:

Guerrilla 450 Mid – R$ 28.990

Cores: Smoke Silver (prata fosco) e Peix Bronze (marrom fosco)

Guerrilla 450 Top – R$ 29.490

Cores: Yellow Ribbon (amarela/roxa) e Brava Blue (azul/branca)

Cada detalhe dessa moto parece feito para conquistar corações, e não será surpresa ver uma multidão de fãs fazendo fila para experimentar esse lançamento nas ruas do Brasil.