Mauro Vieira espera diálogo entre Lula e Trump na próxima semana

Na última terça-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, expressou expectativa de que os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúnam na próxima semana. A afirmação do ministro veio poucos horas após Trump anunciar o encontro durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Vieira destacou que, embora os dois líderes ainda não tenham tido uma conversa prolongada anteriormente, durante um breve momento, conseguiram trocar algumas palavras, o que ele considerou um passo positivo. O chanceler afirmou que Lula sugeriu a necessidade de uma conversa mais aprofundada, e ele acredita que isso deve ocorrer em breve. Vieira reconheceu que, devido à agenda cheia de Lula, essa conversa pode acontecer por telefone ou videoconferência, já que o encontro presencial pode ser complicado.

Quando questionado sobre como Lula recebeu as aproximações feitas por Trump, especialmente considerando o impacto negativo das tarifas comerciais impostas por Trump, Vieira respondeu que o Brasil está sempre aberto a negociações. Ele reforçou que, apesar das tarifas, que o Brasil considera ilegais e fora do que é estipulado pelos acordos da Organização Mundial do Comércio, o país não tem restrições para dialogar com os Estados Unidos. No entanto, ele deixou claro que a soberania e a independência dos poderes do Brasil são inegociáveis.

Além disso, antes do discurso de Trump, Lula havia comentado sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que a condenação dele poderia servir como um alerta para potenciais autocratas. Essa observação reflete a complexa relação política entre os dois países e o cenário atual no Brasil.

Assim, com um cenário de conversas e possíveis negociações se aproximando, as expectativas em torno do encontro entre os presidentes são altas, buscando esclarecer e avançar nas relações bilaterais.