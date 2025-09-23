Volkswagen Tera 1.0 TSI MT tem desconto de R$ 15.739 para PcD

O Volkswagen Tera 1.0 TSI com câmbio manual está disponível para vendas diretas a pessoas com deficiência (PcD) durante a campanha de setembro. Este modelo, com motor turbo, continua atraente, especialmente pela isenção total de IPI e descontos no ICMS, tornando-se uma opção acessível para quem se enquadra nas regras.

Se você está olhando para as concessionárias, o preço para o público em geral é de R$ 118.890,00. No entanto, quem é elegível para o PcD consegue adquirir o veículo por R$ 103.150,84, uma economia que bate os R$ 15.739,16! Esses valores podem variar dependendo da região e das opções que você escolher, como a cor do veículo.

O que há de novo sob o capô

Debaixo do capô, o Tera é equipado com o motor 1.0 TSI turbo, que entrega até 116 cv. Esse motor garante uma performance legal, permitindo que o carro chegue de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Para quem curte dirigir, a sensação de aceleração é bastante empolgante.

Interior com toque de elegância

Um dos grandes atrativos deste SUV é o seu interior, que transmite uma sensação de espaço superior ao do Polo, mesmo que as alturas sejam relativamente próximas. Há uma posição de dirigir elevada que melhora a visibilidade, algo que muitos motoristas apreciam, especialmente em viagens longas ou quando o trânsito está complicado. Mas vale notar que, apesar da boa ergonomia, o espaço traseiro acomoda confortavelmente apenas dois adultos, deixando o terceiro passageiro um pouco apertado. E os encostos de cabeça fixos podem limitar a visão na traseira quando o banco é desocupado.

Porta-malas para as aventuras

No quesito bagagens, o porta-malas do Tera esbanja generosidade com 350 litros de capacidade, ideal para quem gosta de fazer aquelas viagens de carro nos finais de semana. Embora ele supere muitos hatches nessa competição, fica atrás do Fiat Pulse, que oferece 370 litros. Quem já enfrentou uma viagem longa sabe o quanto espaço a mais pode fazer diferença!

Dados de vendas

Entre janeiro e agosto de 2025, o Tera emplacou 10.151 unidades, uma quantidade significativa, mas ainda distante das 29.386 unidades do seu principal concorrente, o Fiat Pulse. O Renault Kardian ficou em segundo lugar com 13.545 unidades.

Itens de série

O Tera 1.0 TSI MT 2026 apresenta um conjunto de itens como iluminação no porta-malas, painel digital de 8", e um sistema multimídia “VW Play” com tela de 10,1". O modelo também conta com segurança aprimorada, incluindo múltiplos airbags e um revestimento dos bancos em tecido, que é uma boa pedida no calor.

Esses detalhes fazem do Tera uma escolha interessante, especialmente para quem abre mão de um modelo apenas pelo apelo da marca e busca um carro que combine funcionalidade e conforto.